Toyota ha lanzado de forma oficial en el mercado español el nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, su nueva propuesta para el segmento de los todocaminos compactos, que está llamado a ser una de las grandes referencias de su categoría gracias a su sistema hibrido eléctrica de cuarta generación, su eficiencia, su amplia y variada gama de acabados, su gran equipamiento y su tracción total inteligente.

El coche reúne la extensa experiencia y los conocimientos de Toyota en la fabricación de vehículos compactos y modelos todocamino, habiendo sido concebido, desarrollado y fabricado en Europa para clientes europeos.

Incorpora las cualidades esenciales de la cuarta generación del Yaris, vigente Coche del Año en Europa, como son un diseño atractivo y que maximiza el espacio interior y la funcionalidad, un sistema híbrido eléctrico de cuarta generación, las más avanzadas prestaciones de seguridad, con la segunda generación del sistema Toyota Safety Sense, y un auténtico espíritu para disfrutar al volante.

Una firme apuesta por los nuevos SUV - Foto: MARIO GOMEZEn el Yaris Cross Electric Hybrid, estos atributos se combinan con características propias de un todocamino, inspiradas en la trayectoria de innovación de la marca que comprende la creación del segmento SUV con la primera generación de RAV4 hace más de 25 años.

La llegada del modelo amplía la familia Yaris, uniéndose así a la variante de cinco puertas y al súper deportivo GR Yaris. También supone para Toyota disponer de la más amplia gama de SUV híbridos eléctricos del mercado, al sumarse a los Toyota C-HR Electric Hybrid, RAV4 Electric Hybrid y Highlander Electric Hybrid, que ofrecen un abanico excepcional a los clientes en cuanto a tamaño y capacidad de adaptarse a sus necesidades.

El vehículo ha desarrollado bajo el concepto Big-small, en el que una carrocería de dimensiones contenidas da paso a un habitáculo amplio y espacioso, con una capacidad de carga sobresaliente gracias a los casi 400 litros de volumen de carga en el maletero.

Además, el equipo de desarrollo se basó en otra línea de trabajo, denominada Always On the Move, para crear un coche sencillo, rápido e inteligente. Son cualidades que encajan a la perfección con el uso cotidiano, sumando un toque de aventura que resulta fundamental para el éxito de un todocamino. El diseño presenta una imagen urbana y elegante, combinando la robustez de un SUV con una dinámica de conducción propia de los modelos compactos.

Bajo la carrocería, el Yaris Cross Electric Hybrid se basa en la plataforma para vehículos compactos GA-B de Toyota, que le confiere las mismas cualidades sobresalientes que se plasmaron en la última generación de Yaris. El resultado, en combinación con el sistema híbrido eléctrico de cuarta generación de Toyota, es una gran agilidad, eficiencia de combustible, emisiones reducidas y maniobrabilidad en ciudad, todo con el diseño de un moderno todocamino. La disponibilidad de la tracción total inteligente refuerza el auténtico carácter SUV del modelo.

La nueva propuesta de Toyota en el segmento B-SUV está disponible desde 23.350 € (todos los precios) o por sólo 21.500 € / 185 € al mes con Toyota Easy Plus, programa de financiación y servicios añadidos con 4 años de garantía y otros tantos de mantenimiento incluidos.

Además, Toyota ha diseñado una oferta muy competitiva en formato renting todo incluido, a través de la empresa KINTO One. Así, es posible disponer de un Yaris Cross Electric Hybrid desde únicamente 279 euros /mes + IVA, en el caso del acabado Business Plus, o por solo 295 euros/mes + IVA, para el acabado Active Tech.