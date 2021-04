Intervención aclarará qué gastos se subvencionan a partidos

El área de Intervención del Ayuntamiento elaborará un documento para clarificar cuáles son los gastos de los grupos políticos municipales que pueden ser subvencionables por la administración. De ello se dejó constancia en la última Junta de Portavoces, donde se habló de la necesidad de que no existan dudas de interpretación y más aún después de que las cuantías a repartir hayan crecido de manera notable desde el inicio de la legislatura.

Si antes el Ayuntamiento de Burgos soportaba un gasto máximo anual de 35.000 euros anuales a repartir entre todos los grupos municipales, el acuerdo que aprobaron el PSOE y Cs a principio del mandato elevaba esta cantidad hasta los 170.000.

En otras palabras, si antes los gastos no eran demasiado relevantes e iban poco más allá del alquiler de una impresora, del pago de algunas líneas de teléfono, de la edición de trípticos propagandísticos y excepcionalmente de alguna encuesta, ahora los grupos políticos han visto cómo sus recursos se han multiplicado por cinco y pueden asumir gastos más elevados. El más relevante de los conocidos últimamente han sido los al menos 27.000 euros que el PSOE ha destinado a promocionar la transformación de la calle Vitoria o los 7.200 euros al año que pagará por el arrendamiento de un local en la calle Concepción que utilizará como almacén.

Al parecer, en este momento se estarían revisando las facturas presentadas por algunos partidos políticos con gastos del año 2020 para ver si la asignación se ajusta a la legalidad. En el hipotético caso de que Intervención se opusiera a alguno de los pagos el problema recaería en los corporativos ya que los grupos políticos no disponen de dinero en sus cuentas para asumir estos imprevistos.

De hecho, uno de los problemas a los que se enfrentan en este momento es que aún no han recibido las asignaciones para este 2021. Los partidos suelen recibir un anticipo de 6 meses, luego se cuadran los números tras justificarse las facturas y se reintegra lo que no se ha gastado. Esta situación está provocando retrasos en el pago a algunos proveedores, si bien existe un compromiso verbal por desatascarlo.

Lo que no se aclaró en la Junta de Portavoces fue la motivación para clarificar los gastos que se van a poder subvencionar. Es relativamente habitual que los partidos realicen consultas pese a que a normativa se reduce, básicamente, a que no se permite la adquisición de bienes inventariables. Es decir, se puede, por ejemplo, alquilar una impresora pero no comprarla.

Diferencias. ¿Es mucho el dinero que se reparten los grupos políticos? Se puede realizar con el Ayuntamiento de Madrid, donde los partidos se reparten al año 531.000 euros. Allí, Más Madrid, el partido más votado en las elecciones de mayo de 2019, recibe casi 153.000 euros. Es decir, casi el triple de los casi 57.000 que les corresponden a los socialistas burgaleses. Eso sí, con la diferencia poblacional, más que notable, entre las dos ciudades.