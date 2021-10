Calero: "Será importante que el Oviedo no esté cómodo"

Julián Calero ha comparecido esta tarde ante los medios de comunicación y ha asegurado que una de las claves para conseguir la primera victoria como visitante mañana en Oviedo es llevar el partido al terreno que más le conviene a su equipo. "También es importante que ellos no estén cómodos", ha declarado el técnico de Parla.

También ha confirmado que tendrá tres bajas de cara al choque en el Carlos Tartiere (mañana, 21,00 horas). Grego Sierra está lesionado y no llega a tiempo, Riki no podrá jugar al estar cedido por el Oviedo, mientras que Fran García no entrará en la convocatoria ya que ha sido hoy padre y se ha desplazado hasta tierras castellonenses.