El gerente de Aguas no va al consejo y no se sabe su versión

El primer consejo de administración en Aguas de Burgos desde que se conoció la polémica quema de documentos en las instalaciones que la sociedad municipal tiene en la calle La Lora no arrojó ninguna respuesta sobre lo sucedido el pasado 2 junio. Y no hubo explicaciones porque el gerente de la empresa pública, quien podía darlas, no acudió a la reunión y los consejeros se quedaron sin la posibilidad de preguntarle.

La ausencia se produjo un día después de que el bipartito anunciara su intención de relevarle del cargo y fue una sorpresa para todos los consejeros, incluso para el presidente de la sociedad y concejal de Cs, Miguel Balbás. Salió al paso el secretario del comité de empresa y persona muy próxima al gerente al afirmar que «no se encontraba bien» y al comentar que éste había mandado un correo electrónico al máximo responsable político para informar de que no se conectaría a la reunión. No se tenía constancia de que eso fuera así.

No hubo debate sobre la destrucción de documentos ya que, además, se eliminó del orden del día el punto en el que se debería de votar a favor de la apertura de un expediente de información reservada. Se entendió que ya no era necesario ya que en el Pleno de hoy se ha aprobado la petición del PP y de Podemos para que se constituya una comisión de investigación (...).

