La Fiscalía archiva el caso de Sonia al no acreditar delito

La Fiscalía de Burgos ha acordado el archivo de las diligencias de investigación por el caso de Sonia Sainz-Maza Zorrilla, vecina de Espinosa de los Monteros que murió de cáncer el pasado 13 de agosto, a los 48 años, sin haber sido vista ni una sola vez en la consulta de su médico de Atención Primaria. El fiscal considera que "no hay elementos objetivos para entender acreditada la comisión de delito alguno, ni de omisión de deber de asistencia ni de homicidio imprudente por negligencia médica" y añade que "la posible irregularidad de las actuaciones referidas por la denunciante escapan en todo caso al ámbito del derecho penal", explica Lydia, la hermana de la víctima.

La noticia no ha sorprendido a la familia de la víctima, cuya confianza en la vía penal "era escasa" pese a que la Fiscalía abrió una investigación de oficio cuando tuvo conocimiento de los hechos por parte de la Asociación El Defensor del Paciente. "Mi confianza está ahora en la vía civil, a la que esta familia estudia recurrir para que se reconozca lo que es una realidad incuestionable: Mi hermana Sonia no recibió la atención médica que merecía", expresa Lydia Sainz-Maza, que cree que a Sonia "no se la mató, pero tampoco se la ayudó para que pudiera vivir el mayor tiempo posible y, desde luego, no se la ahorró ningún dolor".

La familia de la mujer fallecida en agosto a los 48 años insiste en que se le realizó un diagnóstico "erróneo" de lumbociatalgia "por teléfono" y que su médico de Atención Primaria "no la exploró en tres meses ni le realizó una analítica" pese a que ella misma describió a su médico, junto a aquel dolor de pierna que escondía una metástasis ósea, pérdida de peso, fatiga, e imposibilidad para soportar la ingesta de más pastillas por su dolor de estómago, además de presentar un color de piel amarillento, detalla la familia. "Quizás el código penal no es capaz a día de hoy de reconocer el delito que hay en esta omisión de asistencia, en esta falta de escucha y de profesionalidad médica. Pero delito es", afirma con rotundidad Lydia.

En un largo escrito remitido a los medios, Lydia Sainz-Maza detalla los errores, en su opinión "muy graves" en los que han incurrido la Fiscalía de Burgos durante la investigación. "Resulta muy penoso que casos tan graves se traten con tal falta de profundidad y rigurosidad. La justicia no puede ser esto", lamenta la hermana de Sonia, que avanza que este "doloroso camino" emprendido "no ha terminado" porque "Sonia merece que se reconozca el daño que se le causó".