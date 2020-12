La Junta maniobra para relegar a Santonja y tomar el ILCyL

Gonzalo Santonja dejará de ser director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCYL) -cargo que ostenta desde la creación en 2003 de este organismo autonómico con sede en el Palacio de la Isla de Burgos- a instancias de la Junta de Castilla y León, que lleva tiempo (desde que Ciudadanos se hiciera con la Consejería de Cultura del gobierno regional) maniobrando para relegar de ese cargo al intelectual salmantino aprovechando su inminente jubilación como catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Esta fue una de las cuestiones nucleares que se ventilaron en la última reunión del patronato de la Fundación del ILCYL, celebrada telemáticamente el pasado jueves. En la cita, los responsables de la administración regional -el consejero y presidente de la fundación, Javier Ortega Álvarez, y el director general de Políticas Culturales,Santonja los servicios prestados, anunciando un reconocimiento público de su labor (que loaron en todo momento y calificaron de excelente), y señalando que seguirían contando con él para que, si así lo desea, permanezca al frente de los proyectos de la fundación relacionados con los orígenes del español.

Según ha sabido este periódico, cuando tomó la palabra, Gonzalo Santonja dejó claro que él no dimite (como así había insinuado el consejero en su intervención) pero que no va a suponer ningún problema si se decide su relevo ni inconveniente alguno en dar un paso atrás, recordando que el en su día consejero y vicepresidente de la Junta Tomás Villanueva le ofreció un contrato de larga duración al que dijo que no, prefiriendo renovar su cargo cada año. Según las fuentes consultadas, en su intervención, José Ramón González, director general de Políticas Culturales, defendió que se debe iniciar una nueva etapa con una nueva dirección, considerando que la situación de Santonjaen el seno de la fundación es anómala, y proponiendo que se pueda dar comienzo al proceso de selección con el puesto de director vacante, cuestión para la que, admitió, sería necesario modificar los estatutos.

Sin embargo, según estos, sólo puede cesarse al director con el beneplácito de dos tercios de los miembros que integran el Patronato. Así las cosas, los responsables de la Junta propusieron dejar vacante el puesto de director (las funciones asumiría durante un breve plazo de tiempo el actual gerente, Luis González) para facilitar la transición a un nuevo estatus mientras el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, apostaba por consensuar el relevo de Santonja para poder dar inicio ya mismo a la nueva etapa (esto es, comenzar el proceso para modificar los estatutos y buscar un nuevo director). Sin embargo, Jesús Bárez, representante en el patronato por el Ayuntamiento de Soria, defendió que lo que se pretendía era un cese y que por tanto debía someterse a votación cumpliendo los estatutos.

Tras un intercambio dialéctico tenso, finalmente, no hubo tal, coincidiendo la mayoría en que una votación 'mancharía' de alguna forma la figura de Santonja cuando, en opinión de todos, su labor durante tantos años ha sido encomiable, y se emplazó a una reunión extraordinaria del Patronato en la que debatir las claves del nuevo proceso por más que desde la Consejería se deseaba suspender de funciones al todavía director del Instituto de la Lengua entendiendo que era lo mejor para el proceso de transición previo a la nueva etapa que pretende abrir la Junta en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.