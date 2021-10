El único ciclo de carpintería deja de impartir primero

La demanda de profesionales en el sector de la madera no ha incrementado el interés estudiantil por el único ciclo de FP de esta familia que se imparte en Burgos. Como ya ocurriera hace un año, el instituto Diego Martín Aguilera no imparte este curso primero del ciclo de Básica de Carpintería y Mueble al haberse recibido tan solo una solicitud en los dos periodos de matrícula abiertos para el perfil de alumnado de este nivel educativo (entre 15 y 17 años que no hayan terminado la ESO). La Dirección Provincial de Educación lamenta esta situación y asegura que el próximo ejercicio escolar intentará mantener estos estudios y ampliar su oferta con la implantación de un ciclo de grado medio de esta rama.

Tanto el centro como la Asociación de Empresarios de Fabricantes de Muebles, Ebanistería y Carpintería (Aface) hicieron este verano un llamamiento para atraer estudiantes mostrando su preocupación por la falta de profesionales en el sector y reclamando el mantenimiento de estas enseñanzas, así como la creación de ese grado medio para hacerlas más atractivas. De hecho, remitieron una carta a la Consejería de Educación exponiendo estas cuestiones ante el temor de «falta de regeneración».

La confianza en que el periodo extraordinario de matrícula de septiembre respondiera a esas expectativas se ha desvanecido al haberse recibido tan solo una matrícula hasta el 23 de septiembre. A partir de ese momento y dado que las clases comenzaron el 20, fuentes del departamento provincial explican que el procedimiento a seguir pasa por el envío de los datos a la Junta para que adopte la «resolución», ya que deben tenerse en cuenta cuestiones organizativas como el profesorado o los medios materiales. En anteriores ocasiones, se ha solicitado una autorización excepcional al contar con menos de 10 alumnos en primero, que es lo que marca la ley, y que suele concederse a partir de tres o cuatro, aunque dependiendo de distintas circunstancias.

«No se trata de un cuestión administrativa, sino que se ha tomado por falta de alumnado porque no se puede poner en marcha un curso con solo un estudiante», recalcan las mismas fuentes. El instituto, por su parte, remitió a la Dirección Provincial de Educación un escrito en el que solicitaba autorización para impartirlo por debajo de la ratio establecida teniendo en cuenta que aún faltaba el proceso excepcional de admisión para las personas mayores de 17 años. Dentro de este procedimiento y según fuentes del instituto, se han recibido nueve inscripciones, si bien estas no han sido adjudicadas debido a que la decisión de suprimir primero está vigente desde el 23, que «es cuando se decidió la autorización definitiva de los ciclos», según el departamento provincial. En este punto, precisa que dicho plazo extraordinario está abierto para un colectivo que, sin responder al perfil del alumnado de FP Básica, puede acceder a ciclos «consolidados» en los que haya vacantes y siempre y cuando reúna una serie de condiciones como la de no tener el título de estudios secundarios completos, según el decreto autonómico que regula el proceso de admisión de estas enseñanzas.

En cualquier caso, ambas partes comparten el objetivo común de evitar que desaparezca esta familia profesional, ya que es el único ciclo que se imparte en la actualidad en la capital burgalesa y que este curso tan solo cuenta con cuatro alumnos que repiten segundo. La Dirección Provincial de Educación volverá a ofertarlo el próximo ejercicio escolar, además de que avanza que propondrá a la Consejería la implantación del ciclo de grado medio de esta familia, denominado Instalación y Amueblamiento, ya sea en la modalidad de aprendizaje tradicional o en la Dual, si bien esta última requiere de la implicación de las empresas del sector para poder combinar la formación teórica con la práctica.