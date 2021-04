El cambio empieza en uno mismo

Lucía Montero acaba de publicar su primer libro, titulado Las frases de mi vida, con el que pretende ayudar a personas que están en un mal momento. La autora sabe de lo que habla, porque ella ha superado un cáncer y una depresión que se pegó a ella y de la que salió «en un viaje que ha sido como una transformación». Ahora ha querido resumir de alguna manera esta evolución personal en 365 frases, para empujar cada mañana a personas que como ella saben lo que significa tocar fondo.

«Mi vida se estaba apagando y perdí la alegría», reconoce Montero, que remarca que tenía ayuda de su familia, aunque admite que el paso importante estuvo en aceptar la enfermedad. Cuando lo asumió, «decidí hacer algo distinto, ponerme retos y me propuse correr una media maratón». En 2010 completó el objetivo en Miranda «cuando no había corrido nunca». Luego vinieron otras dos y cruzar la meta por primera vez resultó un impulso más para esta mirandesa que resume que «en ese momento me empezaron a llegar cosas que ni siquiera me había imaginado».

El origen de todo lo que es ahora estuvo en la enfermedad porque «el cáncer que tuve impulsó todo el cambio en mi vida, porque fueron largos años de tristeza». Su final ha sido feliz, por lo que echando la vista atrás agradece la enfermedad ya que ese fue el detonante que le ha llevado al momento del que disfruta.

La transformación incide que tiene que venir de uno mismo, porque ahí está la fuerza para salir de cada bache. «Me empecé a conocer a mí misma», afirma Montero, que reconoce que otras de las facetas que impulsaron el cambio la encontró en la escritura. Las frases se acumularon en sus cuadernos. «Escribía por los codos», recuerda, «y todo eso me ayudó a convertirme en una mejor versión, por lo que decidí juntarlas en un libro para ayudar a otras personas». Ahí se fraguó el libro y avanza que este no será el único trabajo «que pueda ver en el escaparate de las librerías de mi ciudad».

La escritura no ha sido la única nota que suena diferente en su vida, porque se ha formado para transmitir su mensaje de superación. «Hace diez años no me imaginaba esto» y si tiene que destacar una de las premisas no duda: «Todo lo que yo buscaba lo encontré dentro de mí». La fuerza obtenida ha sido mucha «y por eso ahora la reparto», reconoce Montero, que apunta que «todo lo que he reflejado en el libro lo he vivido y lo he integrado en mí desde mi dolor».

Tampoco quiere transmitir un mensaje de facilidad, porque «no es algo que se haga de la noche a la mañana y tiene que hacerse de manera progresiva». Por todos estos motivos, incide en que «agradezco a esa enfermedad que llegara a mi vida porque gracias a ella me he convertido en lo que quiero ser», repasa Montero, que espera que Las frases de mi vida, sirva para que las personas que lo estén pasando mal puedan salir del agujero en el que se encuentran como hizo ella.