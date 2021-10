Comienzan las rotaciones en el Burgos CF

Julián Calero revolucionó el once titular del Burgos CF contra el CD Mirandés y tras el partido anunció que apostará por las rotaciones en las próximas semanas ya que su equipo deberá afrontar siete partidos en menos de un mes.

Lo más llamativo fue ver el sistema de juego ante el conjunto rojillo, con tres centrales. No es un esquema nuevo, ya recurrió a él de forma esporádica la pasada temporada, pero no es lo habitual, más propenso a un 4-2-3-1. Pero más allá del sistema, que le salió a la perfección, sobre todo a nivel defensivo en la segunda parte, llamó la atención los nombres en el once titular.

Los centrales con más minutos en los últimos partidos, Aitor Córdoba y Miguel Rubio, se quedaron en el banquillo y dio entrada a Grego Sierra, inédito después de su expulsión en Leganés, y Míchel Zabaco, también relegado al banquillo en las últimas jornadas. Y junto a ellos, Unai Elgezabal, el futbolista de campo más utilizado por Julián Calero que esta vez retrasó su posición al centro de la zaga.

Con estos tres centrales, los dos laterales, Álvaro y Matos, tuvieron total libertad para incorporarse al ataque en la primera parte, haciendo mucho daño a la defensa rojilla. En la segunda mitad su esfuerzo tuvo que ser más defensivo, dado el dominio del CD Mirandés, que encerró al Burgos en su área.

Saúl Berjón. Pero hubo más novedades en el equipo titular, y la más llamativa fue la ausencia de Saúl Berjón (...).

