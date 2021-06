Márquez busca su mejor versión

Volver a saborear la victoria 581 días después de su último triunfo en Valencia 2019 permite a Marc Márquez (Repsol Honda) creer en la recuperación.

Tardó en «digerir» el triunfo y lo hizo entre tímidas lágrimas que dejaban entrever el sufrimiento pasado y la liberación obtenida con el triunfo. Sincero como siempre, el piloto de Cervera no tardó en resaltar que en la carrera de los Países Bajos, que se disputa este fin de semana en el circuito de Assen, volverán «a lo «mismo de antes», es decir, que sufría, pero que el triunfo en el circuito alemán de Sachsenring le va a insuflar una motivación más especial para afrontar la segunda mitad de la temporada, tras el regreso del periplo estival en Austria, en donde se disputarán dos carreras consecutivos.

El catalán ya está «concentrado» para afrontar una nueva cita en Países Bajos, donde seguirán «trabajando para mejorar la situación en el campeonato». «Hemos disfrutado nuestro momento después de Sachsenring, con el equipo, con mi familia y con los que me ayudaron. Pero ahora toca Assen», afirmó.

Además, el de Cervera recordó que han conseguido «buenos resultados» otros años en Assen. «Por supuesto, nuestra situación ahora es diferente. El clima será frío y húmedo, especialmente después de lo que hemos visto en Alemania. Así que seguiremos trabajando para mejorar», subrayó.

Abundando en su sinceridad, el español, a pesar de la victoria, no quiso valorar su objetivo para el Mundial pues llegó a decir que «nadie se acuerda de quién ha sido segundo en 2005», y explicó que a él, todo lo que no sea ganar, no le sirve y que, estando a 90 puntos del líder Quartararo, plantear esa suposición es un auténtico error.