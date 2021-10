"A los niños hay que hablarles sobre qué es la homofobia"

Hablando de muertos con humor e ironía, la voz de la periodista Nieves Concostrina se hizo un hueco entre los vivos. Detrás de sus historias había mucho más. Había Historia de la que escribe en mayúsculas y la que contaba de la manera que muchos hubieran querido escuchar. Y así, en ese tono, le descubre ahora a los chavales cinco notables, cuatro sobresalientas y un mastuerzo en La Historia en apuros (Montena).

La Historia en apuros está escrito para niños, pero ¿cree que le vendría bien a algún que otro adulto?

Generalmente lo compran padres para niños, pero también muchos adultos reconocen que tienen que empezar por ahí. Muchos saben que Miguel de Cervantes escribió El Quijote y ya está. De Galileo Galilei, que le quemó la Inquisición. Y no, le encerró, pero no le quemó. Si hablas de la princesa Juana, a ver quién la conoce... Y a muchos no les suena ni Isabel de Braganza y mucho menos Gideon Mantell...

¡Oiga, es que Mantell es de nota!

Es un personaje bastante desconocido, pero que a mí me hace muchísima gracia. Le pasaba de todo y todas las desgracias.

¿Cree que hay demasiadas carencias en nuestro conocimiento de la Historia?

Yo sé cómo me enseñaron Historia a mí y lo hicieron muy mal. La gente sí suele decir que le hubiera gustado que se la contaran de otra manera. Claro, si se la hubieran contado de otra manera, lo mismo te enteras de cosas que no quieres.

Antes muchos de los profesores no estaban preparados para contar la Historia. Al final, para llegar a la Guerra Civil resulta que nadie sabe nada de la Segunda República, ni de la corrupción de los Borbones; por Amadeo de Saboya y José I Bonaparte se pasa de puntillas diciendo que eran los extranjeros... En fin, que esto era antes. Ahora no sé cómo están los planes educativos.

¿Se ha abusado de los eufemismos para contar ciertos episodios?

Hombre, yo conozco a profesores que de verdad se mojan para contar la verdad de las cosas y no se andan con idioteces del tipo que María Cristina de Borbón se exilió. Dicen que fue expulsada de España por ladrona. La pusieron de patitas en la frontera. Si eso no te lo cuentan llegas a 2021 creyéndote que el rey es campechano. De eso nada. Ha estado metiendo la mano en la hucha como llevan haciendo 250 años, lo que pasa es que no nos han contado lo que ha hecho Isabel II, Alfonso XII, ni Cristina de Borbón...

¿Personajes como Harvey Milk se han ganado un hueco en los libros de Historia?

El mundo cambia y conocer a personajes como este nos hace también conocer a los intolerantes. Porque a este tío le pegaron un tiro en la cabeza por ser homosexual. Lo que no se puede es retroceder años. A los niños también hay que hablarles de lo que es la homofobia, de lo que es el fascismo...

Podríamos echar mano de esa frase de que el pueblo que no conoce su Historia está condenado a repetirla.

No se la he oído yo, porque soy bastante más joven, pero esta frase se le atribuye a Voltaire y, efectivamente, decía que la obligación de los pueblos es conocer su Historia para que no se olvide y uno piense que las cosas son nuevas. Porque luego se hacen concesiones a instituciones que solo han traído males a este país como son la Iglesia y la Corona, pero como no te lo cuentan te crees que todo ha sido bueno.

Así que estas son sus dos bestias negras...

Son mis bestias negras porque soy atea y republicana.

¿El machismo y la homofobia son otras bestias?

Esto son más bien males de la sociedad contra los que deberíamos ir todos a una.

¿Las mujeres han sido mal tratadas en la Historia?

Las mujeres han sido mal tratadas por los señores que han escrito la Historia. La Historia acaba siendo tratada como un ente enorme que parece que es así por arte de birlibirloque y no. La princesa Juana fue anulada por su padre, su marido, su hijo y un cardenal. Medio siglo encerrada hizo el resto. No es la Historia la que la trata mal. La maltratan un cardenal, su padre, su marido y su hijo para arrebatarle el trono.

Isabel de Braganza, pobrecita mía, casada con el mastuerzo de Fernando VII... Eso sí, ahora, cuando se ha celebrado el bicentenario del Museo del Prado, todo el mundo decía que se había creado bajo el reinado de este monarca. ¡Si Fernando VII no sabía ni a tocino! Aquí la que colgó los primeros 311 cuadros fue ella.

Hedy Lamarr es quizá la más desconocida de las mujeres de las que habla, pero tampoco ocupa el lugar que merece en los libros, ¿no cree?

La ningunearon en su momento. Era una ingeniera fantástica, pero a ella lo que le gustaba era la actuación. Nunca dejó de darle a la cabeza, eso sí. Inventó el salto de frecuencias para evitar que se detectaran los misiles (es la base de lo que ahora utilizamos en todas las tecnologías inalámbricas como el wifi y el BlueTooth) y se lo regaló al Ejército de EEUU. ¿Qué hicieron? Meterlo en un cajón. Pasados los años cuando se puso en marcha el invento fue cuando se le empezó a reconocer. Y luego van y el 9 de noviembre, día en el que ella nació, se declara Día Internacional del Inventor. En un honor, pero pusieron del inventor, no de la inventora. ¡Podían haber puesto por lo menos el Día de los Inventores!

¿Y se han manoseado demasiado los hechos a favor de la ideología?

Desde luego. Los políticos y la gente de la calle también. Seguro que tú has oído hablar del alzamiento de julio del 36. De eso nada. Eso fue un golpe de Estado. ¿Y la Reconquista? No existió, es una manipulación de la Historia. Vete al diccionario de la RAE, busca reconquista y te darás cuenta de que la segunda acepción (Recuperación del territorio hispano invadido por los musulmanes en 711 d. C., que termina con la toma de Granada en 1492) entró en el diccionario en 1936. ¿Te suena el año?

Vamos un poco más atrás en el tiempo porque no podemos dejar pasar la ocasión sin hablar de su rey favorito. Todo un «mastuerzo»: Fernando VII. ¿Por qué esa -merecida- inquina?

Me alegro de que metas esa morcillita de merecida porque ¿quién puede no tenerle manía? Nadie me pregunta por qué tengo manía a Hitler, porque todos sabemos que era un ser nefasto. Pues con Fernando VII pasa lo mismo. Con cuatro datos le puede caer a todo el mundo igual de mal que a mí.

Fue un traidor a la patria que mientras los españoles se estaban desangrando contra los franceses, él, como diría Reverte, le estaba succionando el ciruelo a Napoleón. Era un tipo chabacano, inculto, déspota, intolerante... Solo le interesaban las corridas de toros, fumar puros, tocar la guitarra en las tabernas, jugar al billar e irse de putas. Ese era su día a día. Lo tiene todo.

Era una joya de la corona...

Desde ahí se arrastra todo. Su padre, Carlos IV, ya era un panoli y su mujer, Cristina de Borbón, instauró la corrupción más absoluta.

¿Cómo se imagina España si se hubiera quedado en el trono José I Bonaparte?

Me imagino que España hubiera entrado directamente en la Ilustración porque, entre otras, cosas, era un tipo brillante. Lo primero que hizo fue preocuparse por la Educación, crear liceos y ateneos, trató de formar a los profesores para que pudieran enseñar y, por supuesto, quitó la Educación de las manos de la Iglesia.

Pero aquí se le recuerda más por ser Pepe Plazuelas o Pepe Botella...

¿Alguien nos ha contado la otra versión? Solo nos han dicho que era francés, no que fue un buen rey. Ojalá se hubiera quedado el francés. Si intelectuales como Goya o Jovellanos estaban a su favor, sería por algo. Fernando VII supuso un retroceso salvaje para el país.

Su voz empezó a hacerse conocida en la radio hablando de historias de muertos... ¡Hay que ver cuánta gente no ha podido descansar en paz!

Sí, pero ¿sabes por culpa de quién? ¡De los vivos que son los que los mueven! Muchas veces piden respeto a los muertos los que luego menos los respetan.

Las tumbas de los escritores del Siglo de Oro son siempre objeto de búsqueda. Calderón, Cervantes... ¿Por qué?

Nada, están perdidos. La Iglesia les tuvo en su custodia y... A ningún cura, a ninguna parroquia, se le pierde la tumba de un marqués, pero han perdido a Cervantes, a Quevedo, a Velázquez, Murillo, Zurbarán, Lope de Vega, Calderón... El único que está localizado es Góngora porque era un tío de pasta que se compró su propia capilla y ahí la tiene en la mezquita de Córdoba, pero porque su familia era rica, igual que Garcilaso de la Vega.

¿Qué más da que fueran Quevedo o Calderón? ¡A la escombrera que necesitamos la tumba para el siguiente! Eso hacía la Iglesia.

Ahora son los huesos de Cristóbal Colón los que entran en el baile. ¿Dónde cree que están?

Esta historia es muy larga... República Dominicana dice que tienen 48 huesos de Colón y que los españoles se equivocaron y que aquí se trajeron otros. Ahora se están estudiando los escasitos restos que hay en la catedral de Sevilla para ver de dónde era... En definitiva, si a Colón le hubieran hecho caso en su momento y hubieran cuidado su tumba pues no se habría perdido, pero murió en Valladolid abandonado y fue enterrado en una tumba del convento de San Francisco... A partir de ahí, anda que no ha dado vueltas... Pero como te he dicho antes, aquí solo interesaban las tumbas de los que tenían pasta.