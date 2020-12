Un millar de sanitarios se ha ido de Burgos en una década

Es muy probable que algunos gestores sanitarios regionales y locales se estén arrepintiendo ahora de muchas de las decisiones relativas a los recortes de personal que tomaron hace unos cuantos años. En un momento de pandemia, en el que los sanitarios en general, y las enfermeras y los médicos en particular, están siendo un bien extremadamente preciado porque el aumento del trabajo y las bajas por enfermedad han diezmado las plantillas, muchos se acordarán de los más de mil sanitarios que en la última década han tenido que dejar Burgos para buscarse el sustento en otras partes porque aquí no había sitio para ellos.

Las cifras son significativas. En el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos tienen registradas desde 2010 1.282 profesionales que se fueron a trabajar a otras provincias y 107 al extranjero. Los datos que ha ofrecido el Colegio de Médicos son de los últimos 5 años y solo de los certificados expedidos para profesionales que se han marchado a otros países, que han sido un total de 87, pero su presidente, Joaquín Fernández de Valderrama, afirma que en años anteriores también han sido numerosos los médicos que buscaron mejores horizontes tanto fuera de España como en otras provincias distintas a la de Burgos. De esos 87 certificados que el Colegio de Médicos ha expedido desde el año 2015 para colegiados que expresaron su deseo de marchar al extranjero, el 65% han sido por trabajo y el resto, para formación y cooperación.

Este facultativo, con años de experiencia, asegura que este es un problema que afecta por igual a casi todas las comunidades autónomas y a muchos otros países -"en Italia quieren contratar a 10.000 médicos porque no tienen", afirma-: "Cada país gestiona sus estrategias y España lo ha hecho muy mal: Primero, porque es el segundo país con más facultades de Medicina después de Corea del Sur, argumento suficiente para que aquí no hubiera falta de médicos, y después, porque es el segundo con la más esperanza de vida y, por tanto, con más población anciana y patología crónica y con estas circunstancias, de los entre 15 y 16.000 graduados que se presentan al año al MIR se quedan fuera la mitad".

"Horrible planificación". A su juicio, "la planificación ha sido horrible" empezando por el acceso al grado: "A los estudiantes que quieren hacer Medicina se les exige una nota altísima, razón por la que muchos optan por estudiar en el extranjero y ya no vuelven, entre otras cosas porque los sueldos no se pueden comparar, y luego el Gobierno aprueba un decreto para contratarlos o contratar extracomunitarios, todo son contradicciones", se lamenta.

Estos siete mil médicos que se han quedado fuera en la última convocatoria pública para formarse, "por cualquier razón, no porque no tengan nivel", son estudiantes que han tenido que superar unas notas muy exigentes, que le han costado al país un alto coste tanto económico como docente y que una vez graduados pero sin el examen MIR no pueden ejercer en la sanidad pública. Lo que suelen hacer es buscar trabajo en la privada o intentar de nuevo superar la prueba en otra convocatoria, y Fernández de Valderrama asegura que también "se ha estado tirando de ellos de forma ilegal y a escondidas": "En Burgos, Atención Primaria ha contratado a más de veinte sin el MIR y nosotros pedimos que se dé a esto una formalidad, que se cree una subespecialidad o cualquier otra salida para esta gente que para llegar a graduarse en Medicina han tenido que tener expedientes magníficos y son profesionales muy valiosos puedan trabajar para el sistema público".

La solución, a su juicio, pasa por habilitar más plazas MIR (son las siglas de médicos internos residentes, nombre que se da a los facultativos en formación y también al examen que tienen que pasar para encontrar un hueco en el sistema público de salud donde prepararse). Fernández de Valderrama pone como ejemplo la especialidad de Medicina de Familia: "El año pasado el 45% de los médicos en ejercicio tenían 55 años o más y hay centros de salud donde el cien por cien de los médicos tienen más de 55. ¿Qué va a pasar dentro de unos años cuando el índice de reposición entre jubilados y médicos en formación de 0,27?".

Es cada consejería la que solicita al Ministerio de Sanidad el número de plazas de médicos en formación en función de lo que cree que necesita y en los últimos años se ha experimentado un descenso importante "con el único objetivo de ahorrarse dinero". El presidente del Colegio de Médicos de Burgos vuelve a poner un ejemplo local: "Hace unos años nos quitaron la formación MIR en los hospitales de Aranda y Miranda, siendo dos sitios idóneos para formar médicos de Familia".

Pablo Oyagüez, pediatra y miembro de la junta de personal del Área de Salud de Burgos por el sindicato CSIF, tiene muy claras las razones por las que los médicos se han marchado: "Por un lado ha habido una alta temporalidad, tanto por la alta tasa de interinos como por la tendencia a cubrir necesidades ‘estructurales’ del sistema con contratos temporales encadenados, en vez de reconocer la necesidad y crear la correspondiente plaza. Además, desde la crisis económica se redujo drásticamente la oferta de contratos temporales y de sustituciones y no se repusieron las jubilaciones. La posibilidad de trabajar era tan pequeña que muchos tuvieron que buscar trabajo en otras comunidades, en la sanidad privada o en otros países".

Posibles soluciones. Este profesional cree que la solución a este problema no es fácil ni única y apunta a varias vías: Incrementar las plantillas orgánicas para que no se abuse de esos contratos de refuerzo encadenados, convocar a oposición todas las vacantes para reducir la tasa de interinidad, ofrecer sustituciones de bajas y permisos para que a los aspirantes en bolsas de empleo les resulte sostenible permanecer en una provincia, mejorar los salarios equiparándolos a los de comunidades que pagan más y como forma para atraer profesionales a plazas de difícil cobertura, incentivarlas económicamente, con estímulos a programas docentes y de investigación.

Coincide en varios de estos puntos Fernando García Picón, del Síndicato de Médicos de Burgos, que recuerda que durante años se ha estado sin oferta de empleo público, sin concurso de traslados "y con unas gerencias prácticamente interinas y sin poder desarrollar un plan o una hoja de ruta propia, prisioneras de las políticas de recortes de la Gerencia Regional, ofreciendo contratos de días, incapaces de poder dar estabilidad a los profesionales mientras otros responsables de otras provincias con más ascendencia han podido sortear mejor las restricciones".

En el caso de las enfermeras, la diferencia de las condiciones laborales entre esta comunidad autónoma y sus limítrofes ha hecho que muchas de ellas optaran por hacer la maleta. "No estamos hablando únicamente del sueldo -aunque existe una diferencia sustancial con autonomías como el País Vasco, por lo que una enfermera que puede elegir, por ejemplo entre Miranda y Vitoria, probablemente elegirá Vitoria- sino de otros aspectos como la estabilidad o el poder conciliar la vida familiar y profesional. No hay enfermeras porque aquí se han preocupado muy poco de fidelizarlas", afirma Esther Reyes, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos.

Por su parte, el sindicato Satse, que esta misma semana ha pedido a la Universidad de Burgos un incremento de las plazas del grado de Enfermería, afirma que Burgos necesita más enfermeras, "ya que, a fecha de hoy, hay un grave déficit estructural en los centros sanitarios y sociosanitarios". Según un estudio propio, la provincia tiene 4,17 enfermeras por mil habitantes, mientras que la media en Europa está en 8,8, por lo que sus responsables creen que serían necesarias más de mil seiscientas profesionales para alcanzar, al menos, la media europea.

¿Dónde están?

Los colegios profesionales no pueden especificar de forma detallada cuáles son las provincias españolas elegidas por los profesionales burgaleses (o formados en Burgos) cuando han tomado la decisión de marcharse pero, de forma intuitiva y general saben que son las comunidades autónomas limítrofes a Castilla y León donde más acomodo han encontrado. Al menos, las enfermeras. La presidenta de su institución colegial, Esther Reyes, apunta, sobre todo, al País Vasco, Cantabria, Asturias, La Rioja, Aragón y Madrid como destinos más frecuentes "y lógicos".

En este sentido, es significativo ver la evolución del número de enfermeras que se han marchado a otras provincias. Así, en 2010 fueron 53; en 2014 el número se había duplicado (103) y en 2016 se registró la cifra más alta, 184. Desde entonces ha ido descendiendo hasta las 105 enfermeras que se han ido de Burgos en 2020, en plena pandemia.

En cuanto a los países extranjeros, Gran Bretaña se lleva la palma: Allí se han marchado 69 de las 107 enfermeras que buscaron trabajo fuera de las fronteras españolas. Otros destinos han sido Francia, Bélgica, Portugal, Noruega, Australia, Alemania, Suiza, Irlanda y como curiosidad, una optó por ejercer su profesión en la lejana Papúa Nueva Guinea.

Los médicos también han elegido mayoritariamente el Reino Unido, seguido de Francia e Irlanda y, en menor medida, otros países como Suecia, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Argentina, Australia o Vietnam.

TESTIMONIO. Juan Ramón Valle, pediatra burgalés en Londres: "Con contratos de un mes no puedes tener una vida"

Juan Ramón Valle, pediatra burgalés de 32 años afincado en Londres desde 2018, afirma que se fue de España por tener mejores condiciones pero no se refiere al sueldo. "Siempre que se aborda este asunto la gente se cree que te vas por dinero pero no es verdad. La primera nómina que cobré en Londres fue idéntica a la última que había cobrado en Donosti, donde trabajaba entonces. Pero aquí me hicieron un contrato de un año y allí eran de un mes, de tres... el jefe te decía a final de mes que igual no te contrataban... y así no se puede tener una vida por mucho que me gustara estar allí. Yo me fui por todo lo que no es dinero: un contrato estable o las facilidades para compatibilizar la vida con la carrera profesional... Ahora mismo, por ejemplo, trabajo en cuidados intensivos de adultos pero pedí un contrato parcial para poder seguir haciendo turnos en un par de servicios de Pediatría que me interesan y les pareció bien. En España haces esto y eres el enemigo. Bueno, en España te vas de un hospital y eres el enemigo".

Destaca también que allí tiene más oportunidades de formarse y que le premian cuando intenta "ir más allá como profesional", algo que aquí cree que es muy difícil: "Tengo el mismo sueldo pero también seguridad laboral, consideración por parte de mis jefes, posibilidad de crecimiento como profesional, capacidad de elegir, etc.".

No se plantea ni a medio plazo volver a España "porque aquí tengo calidad de vida y probablemente tendré hijos aquí porque la baja maternal es mucho mejor, la reducción de jornada es automática y a la mujer no se la demoniza por parir, como en España".