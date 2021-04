Más de 200 aspirantes a una plaza de examinador de tráfico

La jubilación de un examinador el pasado mes de noviembre dejó aún más tocada a una Jefatura Provincial de Tráfico lastrada por la falta de personal. De cara al verano, la peor noticia por el incremento de demanda de personas que deciden sacarse el carné de conducir. El problema es generalizado en toda España y por eso la DGT anunció hace un mes la convocatoria de 35 plazas de interinos, una de ellas para Burgos. A esta convocatoria se han presentado 241 solicitudes y las listas definitivas saldrán publicadas en unos días.

Para el jefe provincial de Tráfico, Raúl Galán, esta incorporación será esencial para estar en niveles mínimos de personal examinador y así «poder dar unos servicios mínimos de calidad en Burgos». A este respecto, reconoce que «hubiera sido un problema no contar con esta plaza de interino porque habríamos pasado momentos complicados». Aclara que la intención es que el puesto se convierta en definitivo, pero matiza que «para eso hay que esperar a siguientes convocatorias».

Galán asegura que a pesar de estar justos de personal, la situación de la jefatura provincial no es tan problemática como en otros territorios de España. Advierte, no obstante, que en Burgos llegó a haber ocho examinadores, aunque eran tiempos en los que había mucha mayor demanda y no cree que a medio plazo se vayan a recuperar las plazas perdidas. «Si finalmente somos seis», insiste, «podremos prestar servicio de calidad», algo que no ven de la misma manera las autoescuelas.

La situación de personal a nivel general en el número 10 de la calle Segovia no es la idónea. De 45 puestos que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) hay 14 vacantes, según la respuesta del Gobierno a una pregunta en el Congreso de los Diputados de hace unos días. Los sindicatos llevan tiempo denunciando que «solo se ponen parches».