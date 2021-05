La alcaldesa de Araúzo de Salce carga contra la cúpula de Cs

La alcaldesa de Araúzo de Salce, Mónica Araúzo, acusa a la cúpula de Ciudadanos de presionar para que dimita y tacha de "pataleta" la denuncia que el concejal de la formación naranja del municipio, José Antonio Rubio, presentó en su contra la semana pasada en la Fiscalía Provincial de Burgos por presuntos delitos de prevaricación. "Entiendo que le están presionando desde arriba. Posiblemente lo haya tenido que hacer casi obligado, aunque cada uno es responsable de sus actos", asegura.

La regidora socialista, que asumió el poder en junio de 2019, carga directamente contra el procurador de Cs por Burgos en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Delgado: "Está metiendo presión para ver si nos vamos. Lo que no ganaron en las urnas lo quieren ganar a base de denuncias". En esta línea, la alcaldesa advierte que aunque "sea un pueblo pequeño, grano a grano se hace el granero y cuantos más municipios tenga un partido, más influencia".

Por su parte, el responsable provincial de Relaciones Institucionales de Cs, Lorenzo Rodríguez, rechaza esta versión y subraya que la denuncia "ha partido del concejal", quien lleva "al menos un año advirtiendo que no le daban información, ni las convocatorias de plenos". Rubio denunció que Arauzo "decidió sacar a licitación y adjudicar el bar de esta localidad unilateralmente y sin contar con la Secretaría". Algo que la regidora niega por completo: "Hay un vídeo del sorteo que él dice que no hubo. Tengo el bando que se puso en el tablón. Lo que dice no es verdad".

Araúzo, quien vive en Alicante por motivos laborales, también dirige sus críticas hacia la secretaria del Ayuntamiento, a quien culpa de "haber perdido una subvención por no haber hecho los papeles". Pero no sólo eso. La alcaldesa critica que "todavía no ha pasado los recibos del agua de 2020, ni ha devuelto la fianza a la anterior arrendataria del bar". Por ello, dice, "la relación está más tensa que nunca. De hecho, cada día vamos a peor".

En el corto plazo, Araúzo advierte que tienen que adjudicar la urbanización de varias calles del municipio por 31.845 euros pero no consigue fijar la fecha de un pleno telemático por las "pegas" de la secretaria. "Se nos va a pasar el plazo de justificación y a ver qué hacemos otra vez", avisa.

Algo que no convence a Rodríguez: "Es fácil echar la culpa al resto, que deje de excusarse".