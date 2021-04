Un reto del tamaño de Burgos

Mono de monte y de competición. A los aficionados a la BTT y al trail no se les han ido las ganas ni el instinto de esfuerzo y superación que antes de la pandemia les animaba a competir en los circuitos provinciales que organiza el Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ) o en las pruebas que salpicaban el calendario burgalés gracias al esfuerzo de las asociaciones y ayuntamientos de la provincia.

Pero las consabidas limitaciones de concentración de personas impuestas por la pandemia, unidas al lógico miedo y al peso de la responsabilidad que fuerza a muchos organizadores a evitar cualquier riesgo, más en localidades pequeñas, lo tienen prácticamente todo paralizado por segundo verano consecutivo. También la empresa Eventos Deportivos Cronomer, que ofrecía servicios de organización en muchos de estas carreras populares, se quedó en el dique seco y se vio obligada a buscar alternativas. «Tienes que reinventarte», explica Víctor Ugarte, que después de un invierno «dándole vueltas a la cabeza» alumbró la idea de transformar los circuitos deportivos en retos individuales que de manera «libre y gratuita» cada uno puede elegir cuándo realizar. «No se congrega gente, no son necesarios permisos...», apunta al desgranar las ventajas de Individual Challenge, que plantea varios desafíos en tres disciplinas: ciclismo, BTT y trail.

Las rutas tienen «un pequeño componente de dureza» y aunque no son para alguien que empiece a andar en bici o a correr por el monte, tampoco resultan demasiado complejas. «Tienen el nivel medio de las marchas populares de los pueblos», apunta Víctor Ugarte.

El proyecto de Cronomer, que es también un club deportivo, tiene una doble vertiente, la participativa, cualquier persona puede descargarse y realizar los recorridos de forma libre; y después decide si quiere inscribirlas para optar a los premios; y la competitiva. «En cada ruta existe un tramo cronometrado en el que la aplicación registra el tiempo», que se podrá intentar mejorar las veces que se quiera durante los 9 meses que estará activo. Se han elegido, añade Ugarte, siempre «tramos en subidas, ninguno en descensos o zonas peligrosas», para evitar que un exceso de competitividad pueda poner en riesgo a los participantes, aunque la responsabilidad es individual.

También está previsto que los deportistas afronte ‘retos de 1 día’, en los que la organización fijará la fecha y el modo de competición y los participantes elegirán el lugar y el recorrido para realizarlos.

El circuito con los retos de BTT ya está disponible al 100% en la web https://www.individualchallenge.com. Son 11 rutas, con más de 500 kilómetros y 11.000 metros de desnivel, para completar todas o el mayor número posible entre este mismo fin de semana y el 14 de diciembre. Los de cicloturismo y trail esperan tenerlos operativos para la próxima semana. Quienes se animen a inscribirse optarán a premios ofrecidos por empresas y negocios de las localidades y de los colaboradores de Cronomer.

Este villarcayés ofreció su idea a «muchísimos ayuntamientos de la provincia» como forma no solo de fomentar la actividad física sino también de «desestacionalizar el turismo» y los clientes de la hostelería, ya que los interesados tienen 9 meses para completar los retos. «Han salido menos localidades de las que esperábamos», reconoce, aunque sí se han repartido por diversas comarcas. Así, estarán en Villarcayo, Medina de Pomar, Oña, Sedano, Santa Gadea del Cid, Brizuela (Merindad de Valdeporres), Quintanar de la Sierra, Villasur de Herreros, Palacios de la Sierra y el Valle de Valdivielso, además de en Hortigüela por iniciativa de un particular. No todas las localidades están presentes en los 3 apartados.

En cada emplazamiento, Cronomer va a organizar además una jornada de voluntariado medioambiental, en la que se compromete a limpiar una zona propuesta por el Ayuntamiento e invitará a colaborar a los vecinos de la localidad y a los deportistas y amantes de la naturaleza que quieran unirse.