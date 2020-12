Juventud robada

La psicóloga Beatriz Artola, con un larguísima experiencia en la formación de adolescentes, afirma que este difícil año, que lo está siendo para todos, no ha avanzado de la misma manera para los más jóvenes: "El concepto del tiempo y su vivencia no es igual para los adolescentes que para los adultos. Llevamos ya casi un año de pandemia, un año que para los adultos está siendo muy largo, pero que lo es muchísimo más en la vivencia del tiempo que tienen los adolescentes, que en doce meses experimentan cambios grandísimos que normalmente van acompañados de una serie de experiencias que les permiten vivirlos con más naturalidad. Este año, para ellos están siendo 5 años". Y bien duros. Que se lo digan a Cecilia Peral y a Ángela Martín, para quienes 2020 iba a ser de esas fechas que se marcan en rojo en el calendario de la vida: En enero sabían que había que apretar los codos porque se la jugaban con 2º de Bach y la EBAU pero también soñaban con todo lo que tenía que llegar después, con todas las primeras veces: la fiesta de graduación (y el vestido), el viaje a Malta, el Parral, los Sampedros, un verano lleno de verbenas en los pueblos, el inicio de la universidad, conocer a gente nueva... y, en definitiva, la entrada en la edad adulta y esa libertad tan especial que comienza a los 18 y sabe tan bien.

Nada de eso ha pasado y ambas jóvenes, que se hicieron mayores de edad en este aciago año, lo están llevando con una gran resignación, quizás mayor que la de mucha gente adulta: "Claro que hemos tenido momentos de cabreo, en mi caso muy puntuales porque ¿con quién te vas a enfadar si lo que está ocurriendo no es culpa de nadie?", se pregunta Ángela, que coincide con Cecilia y con Guillermo Pérez -que tiene 16 años y está ahora en 1º de Bach- en asegurar que muchos de sus momentos de tiempo libre han sido tristísimos. Ha habido días, sobre todo en los últimos tiempos, en los que, literalmente, no tenían nada que hacer con los bares y comercios clausurados, haciéndose noche cerrada a las seis y media de la tarde y un frío polar. "Sí que salíamos a dar una vuelta con los amigos pero enseguida nos volvíamos a casa porque estábamos congelados", asegura el chaval, que cuenta que durante el confinamiento no lo pasó mal jugando a juegos on line y haciendo puzzles: "Dentro de lo malo ha habido algo bueno y es que el curso pasado no fueron demasiado exigentes académicamente. Estábamos todos contentos", afirma entre risas. Las chicas se muestran de acuerdo: "Había profes que sí daban clase pero en otras asignaturas perdimos muchísimo, se limitaban a pasarnos apuntes", recuerda Cecilia, que, al igual que su amiga, asegura que vivió una montaña rusa de emociones en el encierro, desde el agobio de pensar en los exámenes hasta el entretenimiento de ver series y películas en familia: "Me gustó mucho Parásitos", cuenta. Los tres coinciden también en señalar que pasaron más tiempo en su cuarto que con sus padres.

Pasado el susto de los finales y la EBAU llegó el verano pero no la libertad que se esperaba. Ni los planes, que fueran tumbándose uno a uno. Suspendidas ya todas las fiestas, aquellos meses de la desescalada parecían prometedores pero la cosa se empezó a complicar a mediados de julio. Adiós, pues, al viaje de fin de curso, al Curpillos, a los bailoteos en las fiestas patronales... "Un grupo de amigas nos fuimos a una casa rural y lo pasamos bien", dicen ellas. "Yo he echado de menos una buena fiesta de un pueblo pero he aprovechado para hacer otras cosas como coger la bici e ir a comer un bocadillo con los colegas a Fuentes Blancas. Nos hemos tenido que buscar un poco la vida y así, gracias al virus, hemos hecho otras cosas", sentencia, siempre optimista, Guillermo.

Cecilia, que ahora estudia Derecho y Políticas, y Ángela, ADE, tienen otra pérdida apuntada en el ‘debe’ del 2020 y es la de no haber podido empezar la universidad "de otra forma": "Ha sido todo muy raro. A ver, al final terminas conociendo gente nueva pero con la mascarilla no es lo mismo y, desde luego, no es lo que te imaginabas de la vida universitaria", afirma Cecilia, que tiene clase de tarde y ya le ha tocado volver corriendo a casa apurada para no infringir el toque de queda.

Inevitablemente, la reflexión de que no es lo mismo conocer a una persona con mascarilla pone sobre la mesa la cuestión del ligoteo en tiempos de pandemia. Es más difícil, reconocen los tres entre risas. "La mascarilla ayuda a veces porque te tapa media cara. Es gracioso, cuando conoces a alguien y se la quita, te imaginabas algo distinto, normalmente algo mejor", apunta Ángela. Cecilia añade que lo tienen más fácil los que se han trasladado a estudiar a otras ciudades y residen en colegios mayores "porque ya viven juntos y no hay tanto problema". Parece que en este terreno ha habido fruto escaso en 2020. "Poca cosa", murmura Ángela, un poco apesadumbrada.

RESPONSABLES. En lo que tiene que ver con su actitud y la de sus grupos de amigos con respecto al cumplimiento de las normas de higiene para evitar la transmisión del virus, aseguran que ha sido ejemplar y Guillermo, Cecilia y Ángela se duelen de que a los jóvenes como ellos les hayan colgado del sambenito de irresponsables. "Yo conozco más amigos que han sido responsable que descerebrados", asegura, tajante, el chaval y ellas se muestran muy cabreadas de que les hayan señalado a los de su generación: ""Nos han culpado a los jóvenes porque el botellón es muy visible pero la gente mayor bebe y se junta en sus casas y no les ve nadie, además, hay muchos abuelos que no se quieren poner la mascarilla", asegura, un punto airada.

Para la psicóloga Beatriz Artola, los adolescentes lo han hecho muy bien y no hay razón para demonizarles: "En muchas ocasiones les estamos pidiendo esfuerzos que nosotros, los adultos, no estamos haciendo. Deberíamos predicar más con el ejemplo. La adolescencia es un momento de vivir las emociones con muchísima más intensidad, tanto las positivas como las negativas. Se ha puesto el foco en ellos, pero no es la franja de edad que más contagios está teniendo. Será simplemente que sorprende y llama la atención el comportamiento de esos 50 que no están en haciendo las cosas tan bien. Pido a los adultos que se imaginen lo que tiene que ser gestionar tus emociones sin tener todavía completo el desarrollo que te facilita ese control, y que en este caso, la vida esté repleta de miedos, incertidumbre, tristeza y preocupación.

Porque aunque apenas están empezando a vivir, ya se han contagiado del pesimista ambiente general y ven el futuro muy negro. "Si no hay trabajo para la gente mayor cómo va a haberlo para nosotros", reflexiona Guillermo, que ha visto truncado su responsable proyecto de buscar un curro con el que compaginar los estudios. "Parece que vienen tiempos muy duros y si antes nos metían miedo, ahora mucho más", añade Cecilia.