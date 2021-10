Contra el olvido

Cuando los niños jugaban en Vic (1991)

Minutos antes de las siete de la tarde del 29 de mayo de 1991, los integrantes del comando Barcelona pasaron por la puerta de la Casa Cuartel de Vic (Barcelona). Desde allí se veía el patio en el que varios niños, hijos de agentes de la Benemérita, jugaban a esa hora. No les importa. Poco después, lanzaron un coche bomba con 70 kilos de explosivos por la rampa que daba acceso a las instalaciones. El artefacto estalló, precisamente, en el centro del patio donde jugaban los críos, activado desde fuera por uno de los etarras. Aquel atentado dejó 10 víctimas mortales, cinco de ellas menores de edad. Además, hubo varias decenas de heridos y la tragedia pudo ser aún mayor, ya que junto al cuartel se situaba el colegio del Sagrado Corazón, en cuyo patio se encontraban unos 50 niños que habían finalizado las clases. / EFE

Un ultimátum que despertó al país (1997)

Cuarenta y ocho horas. Ese fue el plazo que ETA dio al Gobierno para trasladar a los presos terroristas a Euskadi. Si no lo hacían, matarían al joven concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco. La amenaza se cumplió, pese a las multitudinarias movilizaciones por todo el país. / EFE

La 'presentación' internacional (1973)

El asesinato del entonces presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco, fue la tarjeta de presentación de ETA en el primer plano internacional en 1973. / EFE

Tiembla Madrid (1986)

Doce jóvenes agentes de la Guardia Civil fallecieron 14 de julio de 1986 en el atentado más mortal de ETA en Madrid. Un coche bomba explotó al paso del bus en el que viajaban a la altura de la plaza de la República Dominicana. / EFE

Muerto en vida durante 532 días (1996-1997)

Tres metros de largo por 2,5 metros de ancho y 1,8 de altura interior. Esas son las medidas del zulo en el que ETA mantuvo retenido al funcionario de prisiones José Antonio Lara durante 532 días, en el secuestro más largo de la Historia de la banda terrorista. Solo la perseverante acción de las Fuerzas de Seguridad posibilitó su liberación. / Alberto Rodrigo (DB)

El atentado más grave de ETA (1987)

Pasaban ocho minutos de las cuatro de la tarde de un viernes 19 de junio de 1987 cuando un coche bomba explotaba en la primera planta del aparcamiento del centro comercial Hipercor de la avenida Meridiana de Barcelona. Ese día, ETA cometía su atentado más mortífero causando la muerte de 21 personas, cuatro de ellas niños, y dejando heridas a otras 45. La banda terrorista explicó en un comunicado que había avisado previamente del ataque y que la Policía no desalojó el local. En el juicio se probó que las llamadas se realizaron, pero la información era confusa y los agentes no evacuaron el lugar al no hallar ningún paquete sospechoso.?/ EFE

Como el fin del mundo (1987)

Un coche cargado con 250 kilos de amonal explota en Zaragoza junto a la Casa cuartel de la Guardia Civil, que se viene abajo parcialmente provocando la muerte de 11 personas, entre ellas cinco niñas, y dejando 88 heridos. / EFE