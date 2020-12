Noches de paz

Esta no es una Navidad como otra cualquiera, a pesar de que el martes volvimos a oír el soniquete de los niños de San Ildefonso buscando el Gordo por primera vez sin su extravagante público. Aunque la vacuna está a punto de llegar seguimos en plena pandemia, los contagios de coronavirus continúan produciéndose, hay gente en el hospital, otra en cuarentena y mucha que aún no ha superado las secuelas que le ha dejado la covid-19, por no hablar de quienes han enterrado a familiares, los que perdido su empleo o los que hace nueve meses que no ven a sus padres. Estamos todos tristes, cansados y desanimados -la fatiga covid, se ha dado en llamar- y con ganas de volver a la normalidad. Pero esa normalidad no llegará si no seguimos las normas que los expertos no se cansan de repetir de cara a las cenas y comidas propias de esta época, que no tienen por qué suspenderse -aunque hay quien ha apostado por ello a costa de llevarse el sambenito de Grinch, aquel personaje verduzco que odiaba la Navidad- pero sí desarrollarse con poca gente y muchísima precaución.

Azucena Santillán, enfermera e investigadora, que desde que empezó la crisis sanitaria ha llevado a cabo y publicado varios estudios sobre diferentes aspectos de la misma, entre ellos el impacto de los aerosoles (pequeñas gotitas que se expelen al respirar, hablar, toser, fumar) y la idoneidad del cierre de los parques infantiles, y Ángel González, médico y miembro del equipo de seguimiento epidemiológico de la Gerencia de Atención Primaria contestan en estas líneas a las preguntas que muchos seguramente se estarán haciendo.

¿Es buena idea hacerse una PCR u otro tipo de prueba antes de reunirse con la familia?

Santillán: "Realmente, no. Es mejor asumir que todos podemos estar contagiados y contagiar (o que nos pueden contagiar), y actuar en consecuencia tomando las medidas de precaución. Hacerse alguna de estas pruebas da una falsa sensación de seguridad que puede hacer que nos relajemos".

González: "No están claramente recomendadas en personas asintomáticas, donde la prevalencia del virus sigue siendo baja. Si nos hacemos un test y da negativo pudiera parecer más seguro que acudiéramos a esa cena de Nochebuena o a esa comida de Navidad. Pero los tests (sensibilidad de la prueba) y el virus (periodo ventana) ni mucho menos son infalibles, y no garantizan nada más allá del momento puntual en el que se hace. Son una fotografía de la situación y las Navidades van a ser una película en la que no nos podemos estar testando fotograma a fotograma".

¿Sirve reducir los contactos antes de las fechas señaladas?

González: "Esto es lo más importante. Tenemos que tener bien claro con quién queremos pasar la Navidad y el Año Nuevo. Reducir los contactos al máximo los 10 días previos sí es algo seguro y viable para llegar a la noche del 24 con los deberes hechos. Pero, aún así, no debemos relajarnos".

Santillán: "Según distintas fuentes, cuando una persona se infecta con el virus, los síntomas tardan en aparecer de 5 a 6 días, pero pueden tardar hasta 14 días. Por tanto deberíamos reducir nuestros contactos dos semanas antes de la reunión familiar".

¿Qué máximo de personas aconsejaría reunirse?

Santillán: "Lo más adecuado es reunirse solo con las personas habituales, las convivientes. Pero no me gusta cuantificarlo porque hay muchas circunstancias que valorar: personas que viven solas, dependientes, familias numerosas...".

González: "Tenemos que crear nuestra propia burbuja para estas navidades, entendiendo que va a ser aquella con la que nos vamos a exponer especialmente porque comeremos juntos. Cuanto más reducida sea, mejor, y si es la misma en todas las fechas señaladas, también mejor. Sin embargo, cada familia tiene sus particularidades y hay que ser exigente pero también flexibles. Lo que me parece fundamental es utilizar la calle para ver a aquellos a quienes tenemos muchas ganas de ver pero con los que no vamos a compartir comidas. Los espacios abiertos tienen que convertirse, sí o sí, en el lugar de encuentro".

Se ha hablado muchas veces de la importancia de la ventilación de los espacios cerrados. ¿Cómo hacemos en Burgos y de noche para evitar la incomodidad del frío?

González: "Los espacios cerrados se han convertido en uno de los mejores aliados del virus, una vez que todos incorporamos a nuestra rutina el lavado de manos, la distancia social y el uso de mascarillas. Gimnasios, salas de teatro, cines, cafeterías o restaurantes lo han sufrido, desgraciadamente, en primera persona. Por eso, tenemos que avisar a nuestros invitados para que vengan con ropa de abrigo cómoda que les permita comer con ella puesta".

Santillán: "Una buena forma de reducir la necesidad de abrir las ventanas es disminuir la emisión de aerosoles y esto se consigue hablando bajo, no haciendo esfuerzos físicos… sin olvidar llevar puesta la mascarilla (el mayor tiempo posible en espacios hosteleros). Por otro lado, si disminuimos el numero de personas que están en un recinto cerrado y el tiempo que están juntas, también disminuimos la probabilidad de contagio. En definitiva se trata de ir teniendo en cuenta todas las variables, como si fueran monedas, e ir gastándolas en una velada segura".

¿Cómo deben colocarse las personas y los alimentos en la mesa para minimizar riesgos?

González: "Puede servirnos de ayuda implementar alguna novedad: Sería interesante elaborar un menú en el que no sea necesario compartir alimentos. Son fechas en las que el picoteo y los canapés suelen triunfar, así que habría que plantearse o posponerlos para tiempos mejores o que vengan ya repartidos en cada plato. Sería interesante que una sola persona se encargara de manipular los alimentos y cocinar y otra fuera la que se encargara de recoger. Este año cuando brindemos, el ‘chinchín’ no tiene que sonar porque deberemos simplemente alzar las copas sin chocarlas y, si acaso, mirarnos a los ojos como hacen los alemanes".

Santillán: "Manteniendo la distancia de seguridad y teniendo en cuenta que esta distancia puede ser mayor en espacios mal ventilados o aireados. En hogares pequeños será complicado, y en ese caso habrá que potenciar el resto de medidas (ventilar, usar la mascarilla, no gritar…). Pediría, además, que se extremara la higiene de manos y se evitaran practicas comunes como ‘chuparse los dedos’ sin mantener esta buena higiene".

¿Qué no se debe compartir bajo ningún concepto?

Santillán: "Menaje (me refiero a beber del mismo vaso o usar el mismo tenedor), cigarrillos (la típica ‘caladita’), barras de labios, matasuegras… son elementos cotidianos de estas fiestas que no podemos compartir".

González: "Este año no podemos descuidar nuestro vaso. Hay que tenerlo en todo momento controlado, que muchas veces nos equivocamos y sin querer le pegamos un trago al de al lado. El pan, mejor que lo corte una única persona, después de lavarse bien las manos. Para los que quieren controlarse un pelín estas navidades y compartir una ensalada navideña, es fundamental que vaya acompañada con un par de cubiertos para que el resto de los comensales se sirvan y que el tradicional picoteo quede, este año sí, completamente prohibido".

¿Tiene sentido la recomendación de hablar bajo y no cantar?

Santillán: "Totalmente, es absolutamente necesaria para reducir la emisión de aerosoles. Desde que se sabe que este coronavirus se transmite por aerosoles, es una de las medidas que ha cobrado más relevancia, especialmente en espacios cerrados".

González: "Sabemos que el virus se transmite por aerosoles, así que si queremos villancicos mejor ponerlos con el ordenador o el móvil, que cantarlos. Ya habrá tiempo de cantar villancicos las próximas Navidades. Y, del mismo modo, las discusiones de política a voz en grito que tanto nos gustan y que este año, si cabe, podrían ser más interesantes que nunca, desgraciadamente, también habrá que posponerlas. No conviene gritar".

¿Qué riesgo supone para el contagio la mayor ingesta de alcohol en estos eventos?

González: "Hay que tener mucho cuidado porque beber hace que bajemos la guardia".

Santillán: "Con la bebida nos relajamos y relajamos las medidas de seguridad. Se disminuye la distancia interpersonal, la mascarilla termina de corbata, empiezan los cánticos y se convierte en una fiesta... para el SARS-CoV-2".

