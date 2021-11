«Los jóvenes ahora no tienden al voluntariado generalista»

Elena Abajo Villahoz es la actual responsable de Cruz Roja Juventud a nivel regional. Esta arandina trabaja como sanitaria en el HUBU y está muy al tanto de la labor que su organización realiza en Aranda y comarca. Desde la perspectiva de su cargo, desmonta con argumentos los tópicos sobre la juventud, haciendo ver que cada generación es hija de su tiempo y que lucha por aquello que considera mejor para el futuro.

¿Cuanto tiempo lleva inmiscuida en el voluntariado juvenil?

Diez años. En Cruz Roja empecé en la sección de Formación, luego hice un curso de monitor de tiempo libre, con prácticas en Cruz Roja Juventud y ya me quedé en esta sección, y hasta el día de hoy.

¿Qué le lleva a una chica de 20 años a destinar parte de su tiempo al voluntariado?

Egoístamente pensando, buscar un sitio para conocer gente nueva y de tu edad, una forma de hacer algo diferente. También tenía mucho tiempo libre, otras personas de mi edad hacen otra serie de actividades pero yo me decanté por el voluntariado.

En estos diez años de experiencia, ¿se han cumplido esas expectativas o, incluso, se han sobrepasado?

A día de hoy las he sobrepasado con creces. Yo entré con ganas de aportar y jamás iba a imaginarme que iba a aportarme tanto. No sé si yo he aportado tanto como he recibido de la experiencia: Una formación que en ningún otro espacio podría haber recibido; amistades en muchas partes del mundo que de ninguna otra forma habría podido conocer en tan poco espacio de tiempo, además de experiencias personales como tener más paciencia, más empatía con la gente...

¿Cruz Roja Juventud es cantera de voluntarios o tiene entidad propia'?

Cruz Roja Juventud es una sección con carácter y órganos de gobierno propios, es decir, se decide qué, cuándo y dónde se van a desarrollar las acciones, que generalmente responden a las necesidades detectadas en el núcleo poblacional en el que se trabaja.

Nos encargamos de una labor que yo veo primordial hacia la juventud, que es la prevención y sensibilización en temáticas como educación para la salud, salud sexual, prevención de hábitos alimenticios incorrectos o del consumo de sustancias y adicciones sin sustancias, sin olvidar la prevención del acoso, del racismo,... son problemas que con sensibilización hacia la población joven podemos remediar ahora y que no queremos para el futuro.

¿Cómo está la salud del voluntariado en las generaciones jóvenes?

La juventud está muy volcada en las causas que le interesan, son causa muy puntuales y muy marcadas. Los jóvenes ahora se especializan mucho y no tienden al voluntariado generalista, tienen áreas de acción muy concretas.

Entonces, ¿la realidad no tiene nada que ver con esa idea de que los jóvenes no se implican en nada?

Machaconamente se insiste en la imagen de una juventud egoísta y hedonista. No considero que lo seamos, somos jóvenes de nuestro tiempo, adaptándonos a la realidad que nos ha tocado.

Siempre hay un cierto egocentrismo al pensar que la juventud vivida fue mejor. La nuestra es una de las más preparadas, más de la mitad de los jóvenes entre 25 y 29 años contamos con estudios superiores, datos de 2020, pero somos una de las generaciones con más desempleto. Estas condiciones no son las ideales, me gustaría más que se hablara de temas que me preocupan más como el desempleo, la formación, la salud y concretamente la mental, de mi generación y de las venideras.

Y en Aranda y la comarca, ¿cómo funciona la sección de Cruz Roja Juventud?

Aranda siempre lo pongo de ejemplo porque hay un grupo de voluntarios impecable, trabaja todo el grupo activamente. Su directora, Consuelo Sualdea, ha puesto su objetivo en que el voluntariado participe en los encuentros y en grupos de trabajo y logra muy buenos resultados.

A nivel autonómico, los grupos más numerosos son los de las ciudades y estamos trabajando en tener más presencia en el resto de los núcleos rurales.