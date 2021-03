Policías locales se sienten «vendidos» en las zonas de ocio

La imagen de la plaza de la Flora y de cualquier otra calle de Las Llanas a las siete de la tarde de un sábado es idéntica a la de cualquier noche de fin de semana pre pandemia a las dos. No cabe un alfiler en las terrazas, las distancias entre las personas, en su mayoría jóvenes, brillan por su ausencia y cada vez son más frecuentes las peleas motivadas por el alcohol y el ambiente festivo concentrado en apenas seis horas. El teléfono de la Policía Local no para de sonar desde las cuatro y las patrullas no dan abasto ante el aluvión de avisos. El ejemplo más palmario fue el del pasado sábado en Huerto del Rey, donde una dotación intervino en una agresión en el exterior de un bar. Los agentes terminaron rodeados por la muchedumbre, que les lanzaba vasos de plástico y otros objetos. Los sindicatos se sienten «vendidos» y han solicitado una reunión con el alcalde para que esta situación se termine.

El problema no es, según fuentes del Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM), que durante un momento puntual de la tarde del sábado pasado se complicase una intervención. La cuestión es que cuando las patrullas acuden a los avisos las radios siguen echando humo. De hecho, cuando se produjo la pelea en una de las terrazas los agentes estaban a escasos metros mediando en otra disputa diferente.

