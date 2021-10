A conquistar Ibiza

Cada jornada los clubes de la Segunda División española afrontan un nuevo reto. Esta semana el Mirandés encara un desafío que nadie ha logrado superar en lo que va de temporada, vencer en el Estadio Municipal de Can Misses. La UD Ibiza ha puntuado en todos los encuentros disputados ante su afición. Su balance, de una victoria, tres empates y ninguna derrota en casa, hace del viaje a las Islas Baleares una auténtica prueba de fuego para los de Lolo Escobar.

A la fortaleza como local de este combinado recién ascendido se suman las dificultades del Mirandés lejos de Anduva. Los rojillos tan solo han vencido al Tenerife a domicilio y se trató de un choque realmente particular. En aquella ocasión, el juego de los jabatos fluyó poco, sin embargo, encontraron un premio inesperado y se alzaron con la victoria. Quizá el entorno paradisíaco de las islas sea el amuleto del club de Miranda y este domingo consiga los tres puntos de nuevo.

En cualquier caso, resulta llamativa la facilidad del Mirandés para marcar cuando se halla arropado por sus seguidores. Como local, el equipo de Escobar ha anotado once dianas en cinco partidos. Pese a ello, conforme los kilómetros separan al grupo de su hogar, encuentra mayores problemas para perforar la meta rival. En cuatro jornadas a domicilio, el Mirandés ha conseguido tres goles, lo que se traduce en una única victoria, un empate y dos derrotas. Es decir, el combinado rojillo suma menos de un tanto por encuentro fuera de Anduva y solo cuatro puntos de doce posibles.

Aún con ello, los jabatos no deberían amedrentarse, pues el Ibiza no está llamado a figurar entre los clubes más punteros de la categoría. Si bien la escuadra balear se defiende en su estadio con uñas y dientes, la estadística muestra a un equipo que debería sufrir frente a buena parte de los rivales. Los baleares han ganado dos partidos, de nueve disputados, y suman once tantos a favor y nueve en contra. Como el Mirandés, el Ibiza juega con atrevimiento y no pierde de vista la portería rival. Eso sí, también, en ocasiones, se despista a la hora de proteger el área propia.

En este sentido, los últimos enfrentamientos de la escuadra de la isla dan muestra de una fragilidad defensiva notable. En 180 minutos, el Ibiza ha tenido que retirar el esférico de la red de su portería hasta ocho veces. Contra elEibar, el conjunto celeste perdió por tres a uno y, frente al Cartagena, por cinco goles a uno. Con todo ello, el espíritu guerrero de Mirandés lo comparte el Ibiza, de igual manera que a ambos les caracteriza cierta falta de contundencia sin balón. Así, de cara al fin de semana se atisba un choque igualado, en intensidad y resultado.

Partido inédito. A diferencia del resto de clubes de la categoría, la UD Ibiza jamás ha se ha encontrado con el Mirandés en el campeonato liguero. Cuando los rojillos competían en Segunda B, los baleares no habían llegado a esa división. En el momento en el que el Ibiza logró disputar la tercera categoría del fútbol profesional, el Mirandés ya jugaba en la Liga Smartbank. De esta manera, el enfrentamiento que se celebrará el domingo será el primero entre ambos equipos.