Las auxiliares de ayuda a domicilio piden más protección

Las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio que trabajan en la ciudad de Burgos denuncian que se enfrentan cada día a sus tareas sin el equipamiento de protección adecuado, ya que al no estar incluidas en el protocolo preventivo que elaboró la Junta de Castilla y León, la empresa que gestiona este contrato no les facilita mascarillas FPP2 ni geles hidroalcohólicos, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad ante la covid-19.

Por ello, la plantilla reclama al Gobierno regional que el colectivo de ayuda a domicilio sea incluido en ese protocolo para que se les mejore la equipación de protección individual (epis) y la realización de pruebas PCR. Ahora, la empresa tan solo les dota de mascarillas quirúrgicas, material que consideran insuficiente para protegerse en la situación de crisis sanitaria actual. «La Junta debe saber que aunque no trabajamos en instituciones, vamos a domicilios donde atendemos a personas de riesgo, mayores y dependientes, sin disponer del material de protección adecuado», explican, tras recordar que desde que arrancó la pandemia un total de 25 auxiliares han resultado contagiadas por coronavirus.

En este sentido, las representantes de las trabajadoras destacan que parte de su labor consiste en dar de comer y asear a las personas que cuidan, lo que conlleva riesgos a la hora de resultar contagiadas, sobre todo si el usuario del servicio es un paciente covid. La plantilla, que el lunes mantendrá una reunión con el Ayuntamiento y con la empresa adjudicataria para tratar este asunto, destaca la colaboración y la disposición de la Concejalía de Servicios Sociales pero no de la empresa, que se acoge a su no inclusión en el protocolo de la Junta para no atender sus demandas.

En la actualidad el servicio de ayuda a domicilio en la capital cuenta con 189 auxiliares, que prestan atención a 1.300 usuarios. Su trabajo consiste en la realización de labores domésticas, atención personal y facilitar la relación del usuario con el entorno, ya sea a la hora de acudir a una consulta médica o realizar la compra. Las horas de servicio las marca la trabajadora social, dependiendo del grado de dependencia, con un máximo de tres horas diarias.