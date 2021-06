Un campamento de Madrid se traslada a Poza

La concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), con la colaboración de la ONG AIPC Pandora, ha optado por desarrollar uno de sus campamentos de verano en Poza de la Sal, con la intención de que además de ofrecer diversión los participantes reciban formación sobre la sostenibilidad del mundo rural. Se trata de la primera vez que la administración madrileña opta por tal decisión y abre las puertas de la actividad a jóvenes residentes en otras regiones.

La filosofía de los campamentos persigue trascender en lo que suelen ser estas actividades al uso, correspondiendo más bien a un programa educativo sobre medioambiente, sostenibilidad y desarrollo rural. «Una inmersión rústica completa, poniendo en valor estos espacios como lugares de calidad de vida y posibilidades de futuro», declaran desde la Oficina de Turismo de la villa salinera. Por las mañanas, los 21 jóvenes de entre 14 y 18 que participarán, realizarán actividades de voluntariado en el Parque Natural de los Montes Obarenes y de bioconstrucción en las salinas. Las tardes las dedicarán a visitar ecoaldeas, producir sal, colaborar en talleres de radio, realizar labores de pastoreo o aprender todo lo relacionado con la horticultura ecológica, todo ello entre Poza, Oña y otras localidades de las Merindades.

El precio de los campamentos, que se celebrarán del 1 al 12 de julio, está cofinanciado por el Consistorio de Las Rozas, de forma que los tutores de los inscritos únicamente abonarán 408 euros. El precio incluye transporte, pensión completa en la casa rural Salionca, el programa de actividades, materiales grupales y el seguro. Asimismo, todos los alumnos podrán inscribirse en el curso online Los restos de un mundo en cambio, impartido por Global Youth Academy, de 30 horas.

De igual forma, en Poza se llevará a cabo el campamento English Summer Camp, destinado a niños de entre 4 y 14 años, desde el 5 de julio al 24 de agosto, con precios que oscilan entre los 60 euros por una semana hasta los 180 por el mes completo.

El Ayuntamiento pozano también participa este año dentro del programa Conciliamos, que posibilitará a los padres y madres a conciliar la vida laboral. La administración local aún no dispone de la información que clarifique el proceso, pero sí anuncian que podrán adherirse personas no empadronadas en la localidad burebana.

Otras actividades. A pesar de la situación de incertidumbre para organizar este tipo de programas, el Consistorio de Briviesca ha preparado la Escuela de Verano para los más pequeños. En esta ocasión, podrán escogerse varias semanas por 50 euros aunque existen descuentos por tener el carné joven, pertenecer a una familia numerosa y por discapacidad. El Club Junior, dirigido a jóvenes de entre 7 y 12 años también regresa a la ciudad.

Por contra, en Oña no hay nada decidido. El Ayuntamiento se adhirió al programa Conciliamos pero aún no pueden adelantar más información y barajan la posibilidad de ofrecer un campamento en inglés, organizado por una empresa privada. Desde la Casa del Parque declaran que no se ha previsto ejecutar actividades juveniles a excepción de la programación de voluntariado que el campamento madrileño ha organizado.