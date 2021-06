20.800 euros por la Piedad de Silvia Flechoso en Art Madrid

Comprada pero con discreción. La obra de la arandina Silvia Flechoso que atrajo todas las miradas en la última edición de la feria Art Madrid ya tiene nuevo dueño. «Vino un intermediario que quería mantener la discreción del cliente y lo hemos hecho todo a través de él, no sabemos quien va a tener la Piedad en su casa o donde sea, lo que venga después igual nos sorprende otra vez», confiesa la propia autora de esta particular Piedad en la que el rostro de Isabel Díaz Ayuso es el de la Virgen y hace de Cristo C. Tangana, entre otros personajes de hoy en día, consciente de que la venta de las piezas forma parte del mundo artístico. «No me da coraje no saber quién lo ha comprado, es como un juego, el arte tiene mucho de juego de escondite y es parte de ello», reflexiona Silvia Flechoso.

El precio que se puso a la pieza fue de 20.800 euros, aunque la artista reconoce que lo que más le cuesta es ponerle precio a sus obras. Aún así, con esta adquisición se cumplían los dos objetivos con los que acudió Flechoso a esta cita ferial. «Yo creo que la galería quiere ganar mercado, notoriedad, que se le vea, quiere ir ganando peso en el mercado del arte y, por supuesto, si vendes ya es lo mejor», analiza la creadora arandina que añada que fue «con mucha ilusión y con muchas ganas, dispuesta a darlo todo y creo que ese objetivo se ha cumplido». De hecho, la obra ya empezó a llamar la atención de los medios antes incluso de la inauguración de la feria.