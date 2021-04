Derbi regional para el Blasgón y Bodegas Ceres

Nuevo encuentro de liga para el Blasgón y Bodegas Ceres Villa de Aranda y nueva oportunidad para la afición amarilla de seguir disfrutando de los últimos compromisos de su equipo esta temporada en la máxima categoría del balonmano nacional. Además, con doble motivación por su parte. La de recibir en el Príncipe de Asturias en derbi regional a Viveros Herol BM Nava (17.00h.), y la de poder continuar anhelando (a pesar de la situación límite ribereña en la tabla clasificatoria), el sueño de la salvación.

En ese sentido, cita crucial precisamente para los intereses amarillos ante un conjunto, el dirigido ahora por el entrenador navarro Zupo Equisoain, que poco o nada tendrá que ver con el visto en tierras segovianas durante la primera vuelta del campeonato (triunfo arandino allí por 21-30).

Así al menos lo demuestra la dinámica positiva acumulada por Nava en el último mes. Unos guarismos que han permitido al cuadro rojiblanco soltar algo de la presión vivida por verse abajo en la tabla (llegará a Aranda tras sumar a su casillero cinco de los últimos ocho puntos en juego), y una situación también por la que, a buen seguro, los naveros se antojarán un adversario más que temible para los pupilos de Alberto Suárez.

«Lo raro era cómo estaban ellos en aquel momento», ha valorado el propio Suárez en recuerdo a dicho duelo de ida, pero sobre todo, como punto de partida para analizar un choque, éste, que llega ahora, y pese a las dos últimas derrotas ante Huesca y Logroño, en un buen momento para el vestuario amarillo.

Un hecho por el que espera poder competir hoy de tú a tú a su rival, pero un punto también que sabe sólo podrá llegar a darse si «jugamos bien nuestras bazas», ha reconocido. Objetivo para el que el gijonés apuesta por «salir a tope en defensa desde el inicio» -dado que asume que a nivel defensivo no son realmente inferiores a Nava-, y, sobre todo, «intentar evitar que en portería haya un desequilibrio muy grande».

Para que eso suceda, tocará vigilar muy de cerca al central leonés Rodrigo Pérez Arce. Todo un emblema sobre el cuarenta por veinte para Nava este año a nivel ofensivo y pieza que, como ha señalado Suárez, «llega ahora en un gran momento de forma» tras pasar «momentos delicados durante la temporada».

Sin embargo la capacidad fintadora de Arce no será el único problema a tener en cuenta para el Blasgón y Bodegas Ceres. Y no lo será porque, a pesar de que Moyano no esté disponible para la cita, los de Zupo Equisoain sí contarán en partido con la capacidad de lanzamiento tanto de Simenas como del portugués Da Silva. También de Adrián Rosales, incorporación que este curso «debía ayudarles mucho», como ha finalizado el técnico, y que en la primera vuelta prácticamente no apareció.