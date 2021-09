Inician las clases sin la limpieza municipal extra por covid

La normalidad con la que ayer se inició el tercer curso en pandemia en el ámbito docente se topó con una problemática que afecta al mantenimiento de los centros, cuya responsabilidad es del Ayuntamiento. Concretamente, en lo que se refiere a la limpieza extra de las instalaciones que debe llevarse a cabo durante el horario lectivo dentro de las medidas especiales de higiene establecidas por la Junta. Esta consiste, básicamente, en la desinfección de espacios comunes, clases que usan varios grupos, aulas-covid (destinadas a acoger alumnos que presentan síntomas) y baños (dos veces al día en lugar de tres como hace un año).

Este servicio, sin embargo, no se está prestando y puede que aún tarde tiempo en hacerse debido a que la Concejalía de Ingeniería Industrial todavía no ha sacado a concurso el contrato del mismo. Su responsable, Adolfo Díez, reconoce dicha situación y confía en que pueda resolverse en «cuestión de semanas», si bien responsabiliza de esta tardanza a la Dirección Provincial de Educación: «Previendo que pudiera ocurrir esto, a mediados de junio solicitamos desde Alcaldía a este organismo que nos comunicara las necesidades de desinfección que había para este curso en los centros con el fin de poder contratar el servicio y que no se nos echara el tiempo encima».

