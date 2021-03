El fiscal baja su petición para el empresario de la cantera

Después de tres días de juicio contra la firma cántabra Codefer y el empresario Roberto Salido por un delito contra el medio ambiente fruto del relleno del hueco de la cantera de Torres de Abajo con áridos valorizados de siderurgia (ASV) en 2013, el fiscal sorprendió el jueves en sus conclusiones finales, al reducir su petición de pena de 2 años a seis meses de prisión, así como las multas de 18.200 euros para el acusado a solo 3.000 y de los 73.000 que exigía a la empresa a 21.000. Igualmente retiró sus peticiones de 3 años de inhabilitación de Salido para ejercer actividades económicas similares y la suspensión durante 2 años de la firma Codefer, que ya ha despedido a toda su plantilla a raíz de este proceso judicial y el alto coste que han tenido sus medidas cautelares, con embargos de casi 8 millones de euros.

El fiscal solicitaba penas en virtud del artículo 325.2 del Código Penal, pero finalmente lo calificó como un delito del 325.1 "porque con la prueba documental no ha quedado suficientemente acreditado que se haya producido un daño y un riesgo grave para la salud de las personas". No obstante, añadió que "se han vertido 10.000 toneladas de ASV en un espacio natural protegido en el que la legislación lo prohibía". Asimismo, señaló que "dudamos de que se hayan vertido correctamente valorizadas las escorias por las inspecciones de Medio Ambiente y la CHE que a simple vista indicaban que no eran áridos valorizados en su totalidad" y "porque había diferencia entre los resultados de los análisis del material de los viales y los del vaso".

El fiscal insistió en que los materiales salidos de Sidenor "no fueron suficientemente valorizados" por Codefer o lo que es lo mismo, que no se separaron de las escorias todo los metales, a pesar de que el empresario y su defensa sostuvieron que esos metales eran el único ingreso económico de su empresa, por lo que era inexplicable que los tirase en el monte. El fiscal también aludió a informes que hablaban de como los lixiviados podrían percolar en el subsuelo y causar un daño, al superar los materiales determinados límites en los niveles de metales pesados, pero nunca llegó a producirse contaminación alguna, en base a las mediciones del piezómetro que la CHE obligó a Codefer a colocar en el río Trifón y cuyos resultados controla la CHE.

La acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Valdebezana mantuvo la petición de 2 años de prisión y una multa de 3,6 millones para la empresa y en sus conclusiones, afirmó que Codefer "depositó en la cantera de Torres los materiales de Sidenor tal como los recibió", es decir, sin extraer los metales. Asimismo, consideró "acreditada la capacidad del vertido para causar daños a los suelos y a las aguas", al existir análisis que indicaban que superaban los límites legales de metales y otros materiales para vertederos de inertes, por lo que deberían haberse depositado en un vertedero de materiales peligrosos. Además de ello, aunque el fiscal indicó que "se ha retirado una gran cantidad de material" y ello es un "atenuante, la acusación particular dijo que "hay gran cantidad de material en el hueco de la antigua cantera".

especulaciones. Sin embargo, la defensa contraatacó con la falta de pruebas y señaló que todo lo dicho en el juicio y la base de la acusación se sustentan en "hipótesis, como podía contaminar, podría percolar... Pero no se ha probado nada. Todo son especulaciones, cuando se podría haber pedido un estudio hidrobiológico, estudios de toxicidad... que midiesen el riesgo". Y es que la defensa insistió en que para que haya delito "no basta con que pueda contaminar, sino que de producirse esa contaminación ha de ser sustancial".

Además, insistió en que se ha retirado prácticamente todo el material y recordó como su cliente se basó en un primer informe de un técnico de la Junta que indicaba que al ser residuos no peligrosos solo requerían de una autorización de ocupación, mientras que meses después, el responsable de residuos de la Junta exigió más autorizaciones cuando ya se habían vertido toneladas de ASV en la cantera. "La descoordinación de dos secciones de la Junta de Castilla y León las paga mi cliente", concluyó.