Hacienda sigue requiriendo a las familias con discapacidad

Está indignada Blanca Guantes. Esta mujer, madre de un chico con parálisis cerebral que vive en el CAMP de Fuentes Blancas, ha denunciado el recibimiento, el pasado jueves, 4 de noviembre, de un requerimiento de Hacienda a propósito de las desgravaciones que se hace de los gastos del muchacho. «Lo que dijeron de que iban a dejar de hostigarnos a las familias ha sido de cara a la galería. ¡Que me piden 5.000 euros más una multa de 300 y solo en la silla de ruedas eléctrica que él usa me gasté 3.000!», afirma airada.

Como se recordará, hace unas semanas, un grupo de madres de personas con discapacidad y de trabajadoras de las asociaciones que les asisten denunciaron a través de estas páginas lo que ellas consideraban un atropello. Y es que Hacienda -o un determinado funcionario y en una interpretación cuando menos sorprendente de la normativa- entendía que las personas que viven varios días al año en un centro que atiende específicamente sus necesidades no conviven con sus familias y no son dependientes económicamente de ellas, cuando es todo lo contrario como siempre han podido acreditar, y por ello se les requería adjuntar los comprobantes de gastos por ver si estaban en regla y sancionarles si entendían que no.

(Más información en la edición en papel de hoy de Diario de Burgos)