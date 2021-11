El primero ya está marcado

La evolución meteórica del burgalés Mario González la campaña pasada en la liga portuguesa lo llevó a fichar en julio por uno de los grandes del país, el Sporting de Braga. Hasta entonces había maravillado con su rendimiento en el modesto Tondela, cedido por el Villarreal. Cuatro meses después de su fichaje, los números no han acompañado al atacante castellano. Por ello, el primer gol en Liga con la camiseta roja logrado el pasado fin de semana fue tan especial para él.

What time is it? ?????????? ????????! ????



O primeiro de muitos GOLOS na #LigaPortugalBwin! pic.twitter.com/Gq0ttqsoew — SC Braga (@SCBragaOficial) November 1, 2021

No fue un tanto definitorio. No supuso una victoria ni un empate salvador para los suyos. Lejos de ello, llegó en el tiempo de descuento de un duelo ante el Portimonense que supuso el 3-0. Sin embargo, 'Super Mario', tal y como le apodan en el país luso, celebró con rabia y emoción un gol mucho más importante en lo moral que en lo numérico, sin duda. El atacante formado en las categorías inferiores del Burgos CF no anotaba desde la pretemporada de julio, en la que fue de los mejores de los suyos con tres transformaciones.

En el curso pasado, registró 15 goles además de una candidatura a mejor jugador del año en la máxima categoría portuguesa, la Liga NOS. En el Tondela -un equipo de la zona media/baja de la tabla clasificatoria- brilló y fue la referencia ofensiva (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este jueves o aquí)