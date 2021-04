La plantilla de Policía Local en Briviesca aún no se amplía

«La plantilla de la Policía Local de Briviesca se encuentra bajo mínimos y no se llevarán a cabo más incorporaciones, como pronto, hasta finales de año», declara a este periódico Ángel Calzada, concejal de Personal y Régimen Interno del Ayuntamiento. Con el traslado de cuatro agentes a Burgos en febrero tras aprobar las pruebas de selección, el personal municipal quedó reducido a cinco agentes -dos de ellos interinos- y un oficial, una cifra que queda lejos de la que marca la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio, que indica que tiene que haber 10 agentes, 2 oficiales y 1 subinspector.

El Consistorio burebano se adhirió al convenio suscrito entre la Junta y la Federación Regional de Municipios y Provincias para la gestión coordinada de los procesos selectivos del colectivo por lo que las convocatorias de las pruebas dependen de la administración regional. Briviesca simplemente aprobó en junta de gobierno la necesidad de la oferta pública de empleo para el ejercicio actual.

Calzada asegura que tiene constancia de que las pruebas para acceder a ocupar los cargos anteriormente citados «se celebrarán a finales de este año y otras en 2024, correspondiendo al periodo que la Junta ha dictaminado. De esta manera, el Ayuntamiento tendrá la opción de ofertar más plazas en 2022 y 2023», aclara.

Respecto a los puestos disponibles de agente (4), se lanzarán dos plazas a las que se optarán por oposición libre -los aspirantes realizan los exámenes y pruebas físicas y una vez superadas acaban la formación en una academia- y otras dos por movilidad. «En el supuesto que estas últimas queden desiertas pasarían a plazas libres con el fin de no perder las opciones», explica el edil.

La de oficial se trata de un puesto interino, al que solo podrán acceder los policías que forman parte de la plantilla. «El oficial jefe tiene idea de jubilarse el próximo año y nos corre prisa sacar la plaza. En la convocatoria de 2020 quedó desierta por lo que en el caso de que la historia se repita habrá que pensar en ofrecerla libre para dar la oportunidad a profesionales de otros lugares a que se presenten», añade.

Ante la falta de personal en el servicio briviescano, el concejal, muy a su pesar, manifiesta que el asunto «no está en nuestras manos y tampoco podemos contratar interinos. La Junta, que es la que debería realizar un examen común para todas los municipios de la región, ha planteado mal el convenio. Lo ideal sería que cada ayuntamiento expusiera las plazas a cubrir y la institución seleccionara por orden. Así siempre habría personal disponible. De esta manera, las ciudades y municipios más grandes siempre nos pisan. Hay que tener en cuenta que las retribuciones, por ejemplo en Burgos, son superiores que aquí, y que además, en el caso de que residan en la ciudad, se ahorran el desplazamiento», expone Calzada.

El servicio nocturno se retomó en agosto coincidiendo con la semana de las fiestas patronales de Nuestra Señora y San Roque -que no se celebraron- y se ha mantenido hasta mediados de febrero, tal y como quedó establecido. Sin embargo, la reducción de la plantilla imposibilita patrullar en turno de noche. No obstante, el alcalde de la localidad, afirmó en su momento que «ya sea por parte de la Policía Local o de la Guardia Civil habrá vigilancia las 24 horas». Continúan con la tendencia de no anuncian los días concretos en los que los agentes patrullarán y los que no por las noches para evitar que las personas más incívicas cometan a sus anchas actos delictivos.

Servicios múltiples. El Ayuntamiento también prevé lanzar dos plazas de promoción interna de oficial de servicios múltiples para dar la oportunidad de ascenso a los operarios. Desde las oficinas municipales ya trabajan en la redacción de las bases, que el concejal de Personal, Ángel Calzada, cree que «no tardarán demasiado e publicarse».

Por el momento, desde el equipo de gobierno se desconoce la fecha exacta en la que se convocarán las plazas, incluidas las de la Policía Local. También contratarán a personal subvencionado por la Diputación durante medio año.