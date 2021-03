La Ribera debe idear incentivos fiscales para captar rodajes

La localización de escenarios de cine o series en una comarca como la Ribera del Duero puede suponer una nueva vía de negocio. En un primer momento, cualquier producción gasta en el territorio donde se rueda hasta una cuarta parte del coste total de la misma. Un impacto económico que, a posteriori, se puede complementar con lo que genera de promoción haber sido escenario de tal o cual rodaje. Sin embargo, para poder ser elegido como set de rodaje, cualquier zona debe aportar facilidades al trabajo audiovisual y contar con incentivos fiscales que no encarezcan el coste de producción.

Estas son algunas de las ideas que se plantearon en la jornada sobre el turismo de cine que organizó la Asociación para el Fomento del Turismo (Afotur). Una de las organizaciones que vienen explotando esta alternativa de negocio y promoción es la Andalucía Film Commision, con 20 años de experiencia. Su directora, Piluca Querol, participó en la jornada y reconoció que la comarca ribereña «tiene buenas bases porque ya hay un precedente», refiriéndose a la experiencia de éxito del cementerio de Sad Hill, «pero hay una fuerte competencia allí fuera».

Para conseguir despuntar en esta carrera por acoger rodajes, Querol destacó que más que los escenarios, lo que priman son los incentivos fiscales. «Las productoras ya no piden escenarios, que también, ahora lo primero que te preguntan es cómo funciona aquí el incentivo fiscal, ni no hay un porcentaje, pasan de largo», aseguró por su experiencia. Una idea, la de dar facilidades, en la que insistió también Sergio García, miembro de la recién creada Burgos Film Commision. «Una localidad puede tener el puente romano más bonito pero si no haces más que ponerle pegas al rodaje y no das facilidades, se irán al segundo puente romano más bonito», argumentó García.

La directora de la Andalucía Film Commision aseguraba que «desde lo local se puede hacer una promoción internacional» y reconoció que el turismo de cine se está dejando notar en su región. «Han aumentado las visitas, no solo para los amantes del western, vienen turistas de todo tipo porque el cine es emoción y atrae mucho», especificaba Piluca Querol.

El hecho de que un rodaje se realice en una zona concreta deja un impacto económico directo. Querol puso como ejemplo que de una producción de 200 millones de euros «46 millones se gastaron en el territorio, impuestos incluidos», porque se necesitan extras, profesionales, cátering y alojamiento para el equipo, entre otras cosas.

Escenario de película. El fotógrafo Paco Santamaría participó en la jornada para aportar su punto de vista sobre los escenarios que atesora la comarca. Además de la luz con «gran valor estético» en diferentes épocas del año y momentos del día, este profesional de la imagen resaltó como ventaja la situación estratégica de la zona al estar muy cerca de Madrid. «Pueden venir tanto rodajes nacionales como internacionales porque estamos a hora y media», insistía.

Santamaría quiso desmitificar la idea de que para un rodaje hace falta un escenario monumental. «Tenemos muchos espacios históricos que ahorran costes en el atrezo, pero también construcciones modernas y racionalistas, como el Teatro Cine Aranda o la antigua Azucarera, todo puede valer para un rodaje», animando también a las bodegas a ofrecer sus espacios por su gran variedad estética.