El sector vitivinícola se suma al autoconsumo fotovoltaico

El autoconsumo fotovoltaico ha llegado a las bodegas de Castilla y León para quedarse. Así ha quedado reflejado en la jornada ‘Oportunidades para el sector vitivinícola en Castilla y León a través del Autoconsumo’ organizada por la Unión Española Fotovoltaica, y que se ha celebrado de forma abierta a través de su canal de YouTube. Según apuntan desde la UNEF, a lo largo de 2020 se registraron 564 nuevas instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo en la Comunidad, que supusieron 20,9 MW.

La jornada contó con la participación del director general de Energía y Minas de la Junta, Alfonso Arroyo; el presidente de la Federación Española del Vino, Miguel Torres; el presidente de UNEF, Rafael Benjumea; el jefe del área de Energía Solar y Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Jorge Jové; la ‘sales manager’ de BRAUX Energy Group y delegada de UNEF en Castilla y León, Amaya Gómez Panedas, y la CEO de Bodegas De Alberto, Carmen San Martín.

En un comunicado recogido por Ical, los organizadores señalan que a pesar de la crisis sanitaria, en España en 2020 se instalaron alrededor de 600MW en autoconsumo fotovoltaico, lo que supuso un crecimiento del 30 por ciento con respecto a 2019. De esos 600MW, en Castilla y León se instalaron en torno a 30MW, cifra que triplica la potencia instalada en los tres últimos años.

El Sector Industrial y el Primario son los que han apostado en mayor medida por el Autoconsumo en sus instalaciones (56 por ciento), seguido del Sector Servicios (23 por ciento) y el Doméstico (19 por ciento), registrando este último un potencial crecimiento sobre años anteriores. Los propios datos demuestran el gran incremento del autoconsumo fotovoltaico en nuestro país. “Con más de un millón de hectáreas de viñedos en la región, el sector vitivinícola es consciente de esa oportunidad que les brinda el autoconsumo fotovoltaico” afirmó Benjumea en su presentación de la jornada.

El sector vitivinícola y las bodegas de Castilla y León, a través de esta jornada, han podido exponer sus experiencias particulares. Así Raúl Escudero Fernández, gerente de la Denominación de Origen Cigales, explicó porqué decidieron hacer uso de la energía solar: “Consideramos muy interesante tanto para tener un menor impacto medioambiental y hacer una zona ecológicamente más sostenible, aparte de para poder producir con unos costes más bajos y tener precios más competitivos”.

El sector vitivinícola está convencido de que el futuro pasa por la sostenibilidad y Carmen San Martín, CEO de Bodegas De Alberto, hizo especial mención a la parte de la producción: “Debemos avanzar en sostenibilidad dentro de nuestro proceso productivo, que es uno de los pilares de nuestro plan estratégico dentro de la empresa para los próximos años y dentro del cual hemos ido desarrollando varias acciones”.

Todos los ponentes han coincidido en que no se puede entender el sector enológico, que procede de la tierra, sin la sostenibilidad de la misma, y eso pasa por el autoconsumo fotovoltaico, que es “legal, rentable y sostenible” concluyó Amaya Gómez Panedas, delegada de UNEF en Castilla y León.

Además, todos los ponentes destacaron la sencillez de la instalación de los paneles solares, algo reseñable para que, aquellos que aún tengan dudas, se animen a dar el paso, ya que, si se elige a la empresa instaladora correcta se trata de un proceso rápido y seguro que no conlleva apenas mantenimiento. Esta sencillez pasa también por la eliminación y simplificación de los procesos administrativos, por los que UNEF está luchando, así ya son once la Comunidades Autónomas que han eliminado la Licencia de Obras para el autoconsumo, entre las que se encuentra Castilla y León.

Miguel Torres, presidente de la Federación Española del Vino, destacaba este factor a la hora de apostar por el autoconsumo fotovoltaico: “Nos decidimos por la fotovoltaica al ser una solución rápida y sencilla para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra actividad. Empezamos en 2008 con nuestra primera instalación (de venta a red), y cuando la normativa lo permitió desplegamos el autoconsumo fotovoltaico entre 2016 y la actualidad en todas nuestras bodegas, en las D.O. Penedes, D.O. Rueda, D.O. Ribera de Duero, D.O. Rias Baixas, D.O.Q. Priorat, D.O.Q. Rioja y D.O. Costers del Segre. Sumando en torno a 1.500kW todas ellas”.