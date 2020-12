El jurado descarta el ensañamiento en el crimen de Ana Belén

Agustín Herrero ha seguido impasible durante las dos últimas semanas las largas sesiones del juicio, con la mirada casi siempre fija y sin visibilizar sus emociones mientras escuchaba los testimonios de los testigos que han ido pasando por la sala. Ayer tampoco hizo ningún gesto al oír el veredicto del jurado popular, que considera probado que asesinó a Ana Belén Jiménez con alevosía en la casa que ambos compartían en Turiso y que no se le deben aplicar atenuantes.

Los nueve integrantes del tribunal comparten que existe agravante de parentesco y género, ambas admitidas por el acusado durante el proceso, pero esa unanimidad no se mantiene al valorar el ensañamiento. Cinco componentes sí consideran que los reiterados martillazos en la cabeza cuando Ana Belén estaba indefensa en el suelo se podrían calificar así, pero otros cuatro entienden que la mujer estaba ya inconsciente desde el primer golpe, por lo que no aprecian la voluntad de infligir más sufrimiento a la víctima que exige el Código Penal en este tipo de agravante. Para que se hubiera podido incluir el ensañamiento en la sentencia debía ser secundado por 7 de los 9 votos, lo que no ha sucedido.

De esta forma, Agustín Herrero se librará casi con toda seguridad de la pena máxima de 25 años que piden Fiscalía y acusación. Su condena se sabrá en unos días, ya que ahora es la jueza encargada del caso la que debe dictar la sentencia definitiva tras escuchar la deliberación del jurado popular. Podría rondar los 20 años de prisión.

Y es que el jurado popular ha rechazado las tres atenuantes solicitadas por la defensa para rebajar más la pena (...).

