El fondo de armario del Burgos CF, a prueba

El Burgos CF tiene ya puesta la mirada en Las Palmas, su próximo rival este lunes en El Plantío (21.00 horas). El equipo ha sumado cuatro puntos en los últimos dos partidos y quiere mantener el listón alto sobre todo en su estadio. Una victoria contra el equipo isleño supondría un nuevo paso adelante para los blanquinegros.

Dos de los jugadores habituales en este arranque liguero se perderán el choque. Valcarce no podrá jugar por sanción y Fran García por lesión -estará de baja alrededor de tres semanas-. Podría incorporarse un tercero a esta lista, Álvaro Rodríguez. Se perdió el choque en Lezama por una pequeña rotura de fibras y todo dependerá de cómo evolucione su lesión.

Así las cosas, jugadores que han tenido menos minutos en estos 5 primeros partidos tendrán la oportunidad de reivindicarse. Uno de ellos es el lateral izquierdo José Matos, hasta la fecha a la sombra de Fran García. Ante Las Palmas podrá demostrar su valía, ya que Calero no tiene muchas más opciones en esta posición.

El sevillano jugó 10 minutos contra el Leganés en Butarque y en Lezama salió al campo 39. Tiene experiencia suficiente para aportar su granito de arena y complicar la decisión del cuerpo técnico para cuando regrese Fran García.

Más opciones. En el caso de Valcarce, su sustituto natural debe ser Ernesto. El atacante procedente del Alcorcón tuvo 16 minutos ante el Real Valladolid y transmitió buenas sensaciones. En Lezama las circunstancias impidieron que saltara al terreno de juego.

También se trata de un futbolista con experiencia en la categoría, que mostró un buen nivel en su debut con la zamarra del Burgos CF y que está con muchas ganas de demostrar que puede ser útil al colectivo.

Aunque Ernesto no es la única baza que puede manejar Calero. Roberto Alarcón es otra de las posibilidades. Pese a ser zurdo, la banda derecha es su posición preferida y ha actuado en este puesto en otros encuentros. En los primeros encuentros fue uno de los recambios que utilizó el cuerpo técnico, aunque en los dos últimos partidos no ha jugado.

Incluso Calero podría optar por retrasar a Juanma a esta posición como ha hecho en algunas ocasiones en este arranque liguero. Aunque parece la opción con menos posibilidades. El sevillano está en plena racha y alejarle del área no parece lo más acertado en estos momentos en los que está de dulce de cara a la portería contraria.

Álvaro. No está claro que vaya a llegar a tiempo al partido del lunes. En el caso de que no esté en condiciones de saltar al terreno de juego, Raúl Navarro volverá a ser su sustituto. Hubo fases del encuentro en Lezama que sufrió en exceso, aunque es uno de los futbolistas de confianza de Julián Calero y si Álvaro no llega se convertirá en el ocupante del lateral derecho.