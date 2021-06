El sueño de Michel Platini se hace realidad

El Turquía-Italia inaugural empezó a hacer realidad la idea que Michel Platini propuso hace nueve años en Kiev a la UEFA, para conmemorar el 60 aniversario de la competición con un torneo en varias ciudades europeas.

El 30 de junio de 2012 el tentonces presidente de la UEFA puso sobre la mesa una idea «un poco loca», según sus propias palabras, un día antes de que España se hiciera con su segunda corona europea consecutiva.

Planteó un proyecto totalmente innovador para una sola edición del torneo, que luego volverá a su formato tradicional con Alemania como organizador en 2024.

Seis meses después de aquel anuncio la iniciativa fue respaldada por 52 de las 53 asociaciones miembro. Desde ese momento, cuando era imposible imaginar que un escándalo de corrupción en la FIFA le iba a desalojar del cargo en 2015, la UEFA fue rellenando la «hoja en blanco» para dar forma a aquel proyecto.

Los primeros fueron la declaración de intenciones de los países para ser organizadores, concretados luego en 19 candidaturas para 13 sedes. En septiembre de 2014 la UEFA desveló las 13 ciudades elegidas y, junto a Bilbao, se sumaron para acoger tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos Copenhague, Bucarest, Amsterdam, Dublín, Budapest, Bruselas y Glasgow.

Múnich, Bakú, Roma y San Petersburgo se designaron para un encuentro de cuartos y tres de grupos y Londres para las semifinales y la final.

Con Ceferin al mando, la Euro por Europa siguió su camino, con decisiones como el reparto de sedes, el descarte de Bruselas porque el Eurostadium no cumplía los requisitos y la reubicación en Londres de los partidos que iba a acoger Bélgica.

Antes de que la COVID-19 acaparara la atención del mundo, la UEFA sorteó en noviembre de 2019 la composición de los grupos hasta que llegó la temida suspensión.

Polémicas al margen, la nueva Euro ya está en marcha. Un momento siempre anhelado pero más en esta ocasión, en el que las notas de We Are The People harán que se celebre más que nunca la fiesta del fútbol.