Zuzones restaura un lagar del año 1850

Dicen que la unión hace la fuerza. Bien lo saben los vecinos de Zuzones. Su esfuerzo y tesón les ha valido para recuperar un lagar de mediados del siglo XIX que llevaba cerca de cuarenta años abandonado.

La labor ha sido ingente. "Me parece casi un milagro ver todo así de bonito después de años en ruina", lanza una vecina a las puertas del lagar, más que satisfecha con el resultado de la reforma. A lo que otra añade: "Parece mentira que un pueblo tan pequeño haya conseguido algo así". Y es que Zuzones cuenta con unos 98 empadronados, pero apenas 48 pasan todo el invierno en el pueblo. Sea como fuere, la Asociación Cultural La Fernosa suma alrededor de 240 socios. Todos, desde los más pequeños hasta los mayores, se han implicado para que este patrimonio luzca con todo su esplendor.

Desde que dejó de utilizarse allá por 1981, parte del tejado se había hundido y las humedades se habían apoderado de la viga. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, en diciembre de 2017 y con el fin de que se rehabilitara, los hijos del titular, Casimira y Maximino Martín, lo donaron y otras familias cedieron sus derechos en favor de la citada asociación. Con una condición: que ésta cediera posteriormente el 50% a la Asociación de Jubilados San Antonio y San Martín de Zuzones. Dicho y hecho.

Satisfacción entre los miembros de la asociación cultural. - Foto: L.N.

Con el esfuerzo de unos y otros, incluido el de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI), y tras una inversión de algo más de 42.000 euros, el lagar de este municipio ribereño abrió ayer sus puertas convertido en museo.

Desde marzo hasta junio, tres albañiles del propio municipio han ejecutado unas obras que han incluido la instalación de una barandilla o la reforma de la puerta que sí que se ha podido conservar y de la que se han mantenido tanto el bastidor como la cerradura. Asimismo, se ha procedido a cambiar el suelo, que ahora luce con piedra traída de Caleruega.

El tejado, por supuesto, se ha renovado por completo con teja vieja de Zuzones y al estilo segoviano. El secretario de La Fernosa, Julio Gutiérrez, destaca que un vecino del pueblo se ha encargado de elaborar el palo que se emplea para girar el husillo y la cuña en la que se engancha el eje del husillo para que ejerza presión sobre la piedra, ya que estaba podrida.

"Recuperar este lugar en ruinas, aunque solamente sea por el hecho de que no se hundiera, es un logro importante", subraya Jorge Sancha, presidente de la asociación cultural. Un sentimiento que comparten la mayoría de vecinos, que ayer se juntaron en torno a la piedra del renovado lagar para festejar su particular logro. No faltó el acordeón de Sotero, "toda una institución", y el tambor de su hijo. Y, después, una comida popular.

A partir de ahora, todo aquel que quiera visitar el lagar de Zuzones, en el que podían echarse unos 25.000 kilos de uva en cada prensada, podrán hacerlo previa reserva.