Un año para valientes que emprendieron en Miranda

El 14 de marzo de 2020 todo cambió. El estado de alarma entró en vigor y una ola de incertidumbre recorrió las calles de Miranda y de todo el país. A pesar de las dudas, pocos imaginaban que las limitaciones durarían tanto tiempo y por eso, muchos locales comerciales de múltiples sectores han sufrido para sobrevivir y continuar abiertos. Aún así, siempre hay emprendedores, valientes que apostaron por saltar al vacío e iniciar su aventura contra viento y marea.

Pocos han sido en la ciudad, pero algunos espacios han ganado vida con nuevas actividades entre sus paredes. El vértigo ha estado presente en cada uno de ellos. Así lo reconocen cuando se les pregunta por cómo ha sido su año. Pero pese a todas las incógnitas pasadas, presentes y futuras, la ilusión triunfa frente al pesimismo y la realidad en la mayoría de los casos les dice que por el momento han acertado con su decisión.

En Miranda el sector terciario contaba antes de la crisis sanitaria con unos 1.850 autónomos, lo que suponía un 7,5% de su población activa. La Cámara de Comercio alertó tras realizar una encuesta a 408 negocios de la ciudad, que un 28% se planteaba el cierre dadas ñas dificultades. Los ERTE o la reducción de las plantillas han sido habituales en este año con un estado de alarma prácticamente ininterrumpido.

María Rosa y Roberto (Plan B).

La industria ha sentido el parón en la actividad, pero al ser más pequeños, los comercios y la hostelería han visto todavía más cerca la crudeza del virus. En cualquier caso, en la estética, las tiendas de ropa o dentro del mundo de los bares, la calle también han encontrado a intrépidos que han levantado su persiana por primera vez.

Las primeras cañas en el Plan B, las rebajas en Global Hombre, el sonido de las tijeras en Luand, la manicura de Jany Nails o las fotografías de Laia Abad se abren paso en un año complicado. Estas son sus historias.

Ramón Zatón (Global hombre): «Estamos muy contentos, no puedo decir otra cosa»

Laia Abad (Laia Abad Fotografía).

Global hombre levantó la persiana por primera vez en noviembre. Ramón Zatón atiende tras el mostrador, dentro de un negocio nuevo, pero que en realidad supone una ampliación de un local consolidado en Miranda. En cualquier caso, había que decidirse por crecer y eso hicieron. «El local lo cogimos en febrero y nos pilló la pandemia en marzo», recuerda Zatón, que reconoce que junto a su socia «estuvimos esperando para ver si nos lanzábamos y hemos estado seis meses pensando para decidir si el proyecto iba para delante o no».

El vértigo estuvo presente, pero las ganas y el trabajo iniciado antes de que el coronavirus apareciese pesaron más en la balanza. Zatón aclara que la idea surgió para ampliar la zona de mujer, que se ha quedado en el otro local, porque «separar ambas zonas creíamos que era la decisión que había que tomar». Tras los primeros meses en funcionamiento, la satisfacción por el momento gana la batalla, entre otras cosas, «porque tenemos una clientela fija que nos ayudó a lanzarnos». Aún así, afirma que cuando uno arranca nunca sabe lo que puede pasar «y aunque teníamos experiencia también hay que tener en cuenta que los gastos de tener dos locales abiertos» también suponen un peligro.

Por el momento, han alejado los fantasmas y admite que «mi sensación es positiva». En este sentido, sostiene que todas las limitaciones de movilidad han tenido partes positivas y negativas para los comercios de Miranda. La buena ubicación en el centro de la ciudad era algo con lo que contaban para llegar a su público, pero remarca que «la gente no ha podido ir a Vitoria a comprar por lo que se ha notado un incremento de las ventas» y también puntualiza que en un primer momento sí que notaron ganas por comprar en la ciudad.

Ramón Zatón (Global hombre).

Los bonos al consumo «también nos han ayudado y la verdad es que nosotros estamos muy contentos, no puedo decir otra cosa», mantiene Zatón, que también avanza que «ahora lo que más miedo da es esta temporada de verano sin muchos eventos y eso me imagino que se notará».

Rebeca Gómez de Cadiñanos y Olga Ilyushchanka (Peluquería Luand): «Al principio todo eran nervios, emoción y covid»

Las peluquerías representan uno de los sectores que más han protestado en la calle, para demandar una rebaja en el IVA que tienen que pagar por sus productos. Aún así, también hay valientes que han apostado por iniciar una nueva etapa como Rebeca Gómez de Cadiñanos y Olga Ilyushchanka, que abrieron el 25 de mayo su peluquería Luand, en referencia a sus hijos «Lucas y Ander».

Rebeca Gómez de Cadiñanos y Olga Ilyushchanka (Peluquería Luand).

Ellas inauguraron en el primer momento de la pandemia, cuando las incógnitas eran muy altas. Tuvieron que nacer «con todas las complicaciones de empezar, pero además con todo el protocolo que hay que seguir, la limpieza o todo el material necesario para garantizar la seguridad», remarca Gómez de Cadiñanos, que reconoce que luego «todo es cuestión de práctica», pero en un principio «todo era nervios, emoción y covid».

Aquel inicio lo tuvieron que retrasar porque su intención era abrir a últimos de marzo, pero el estallido de la crisis sanitaria les pilló de lleno. Aún así, retroceder no estaba en sus planes «y yo solo pensaba cuándo íbamos a poder abrir y hacerlo lo antes posible», afirma Olga, porque ambas defienden que «teníamos muy claro que queríamos arrancar, la ilusión podía».

Después de casi un año de trabajo con todas las limitaciones «estamos muy agradecidas a la clientela que hemos conseguido», sobre todo por el miedo inicial que tenían, ya que «pensábamos que con los problemas de la covid la gente iba a reaccionar peor», recalca Olga. Tenían incertidumbre de saber cómo iba a resultar el negocio, pero la respuesta fue buena y gracias a eso han podido dar pasos al frente, pese a que no hay tantos eventos sociales, que esperan que pronto se retomen.

Jana Flórez (Jany Nails).

Además lamentan las pocas ayudas que hay para los negocios y también para los que se deciden emprender. «Mi sensación es que nos están asando», lamenta Olga, que agrega que cuando empezó con el proyecto miró y buscó subvenciones para hacerlo más fácil, pero tras llamar a muchas puertas la realidad «es que en vez de ayudar al autónomo se nos castiga».

Laia Abad (Laia Abad Fotografía): «Mantengo la fe, las ganas y la ilusión»

Laia Abad es una de las últimas valientes en abrir un local en este año desde que empezó el estado de alarma. Su historia gira entorno a la fotografía y hace un mes decidió que la idea que tenía en su cabeza se convirtiera en realidad. «Llevaba un tiempo dándole vueltas porque necesitaba un sitio», confiesa.

Hace «tres años o así empecé a dedicarme a la fotografía al 100%» y apostó por dar un paso más para afianzarse, quedar con los clientes y «tener un sitio para sacar fotos a los bebés». A pesar de las dificultades por la pandemia «este año empecé a ver locales, vi este y me decidí», resume Abad, que añade «sí que pensé primero en esperar para que pasara todo esto pero me decidí porque ya pasará todo esto, que tendrá que pasar».

Asume que «todos los comienzos son duros pero me están entrando cosillas que no me hubiesen entrado de no haber estado en un sitio físico».

La confianza que da una tienda a pie de calle la ha notado e incluso «ya he hecho sesiones en el estudio que al principio pensaba que me iba a costar, pero no ha sido así, por lo que estoy contenta». La gente consulta y ella admite que las fotografías de niños y de bebés la mantienen activa «y también las comuniones que se han hecho».

Su sector ha sido uno de los castigados, sobre todo por el descenso en las bodas, que «este año tengo alguna, aunque el año pasado no hice nada de novios». Esta parte del negocio reconoce que todavía está un poco en el aire, «por las dudas y las limitaciones». Ahora queda retomar la normalidad en la medida de lo posible, «porque sí que hay gente que no se hace fotos por miedo, pero mantengo la fe, las ganas e ilusión».

María Rosa y Roberto (Plan B): «Sobrevivimos, como todos los compañeros»

En octubre, María Rosa Izquierdo y Roberto Cubillas abrieron el Plan B. Ellos ya regentan un bar en Miranda, pero por sus dimensiones y por su situación, con dificultades para tener terraza, a penas han podido abrirlo durante este año. «Decidimos reinventarnos porque tenemos que trabajar de alguna manera», defiende Izquierdo, que aclara que «tenemos un local de copas y enseguida vimos el problema». La apuesta por el momento no les ha salido mal, pero reconocen que «estamos sobreviviendo, como todos los compañeros».

La apertura fue en octubre, «pero en el confinamiento ya sabíamos que algo teníamos que hacer». En julio «tuvimos unas semanas para ordenar las ideas y en agosto firmamos y nos lo entregaron». Para ponerlo a su gusto pasaron un par de meses para arrancar «pero el problemas es que empiezas con unas condiciones y cambian, pero al menos cuando nos cerraron en noviembre pudimos invertir en la cocina».

El tiempo y el dinero que metieron en mejorar lo ven como una esperanza, «porque tenemos que estar preparados, ir sobre la marcha y reinventarnos porque todo cambia muy rápido», sostiene Izquierdo, que confiesa que está contenta «porque cuando nos han dejado trabajar hemos estado muy ocupados».

Su experiencia tras la barra del bar se ha notado para este arranque «y la gente ha respondido». Por eso, piensan que a pesar de las dudas tomaron la decisión correcta, solo queda por saber «cuándo podremos abrir en plenitud, porque los gastos son los mismos». De esta manera, asume que lo mejor está por venir, la duda es cuándo llegará.

Jana Flórez (Jany Nails): «Si salgo adelante, no me va a parar nadie»

Jana Flórez abrió, como el resto de locales, en el centro de la ciudad con mucha ilusión y con ganas de llegar a buen puerto con la aventura. Ella es natural de Colombia, lleva en Miranda diez años y lamenta que la ciudad parece que no despierta de la pesadilla del coronavirus.

El 3 de noviembre fue el primer día que abrió Jany Nails, local de estética en la que la manicura es la protagonista. El olor típico de estos locales se impregna al entrar y «luchando y poco a poco se van dando las cosas», afirma Flórez, que decidió montar algo por su cuenta a pesar del impacto negativo del coronavirus.

«Llevaba un tiempo trabajando en una peluquería y al tener clientas fijas que tenían confianza en mí, me dio algo más de seguridad para abrir», sostiene la emprendedora, que agrega que «el sitio en el que estaba se me había quedado pequeño», por lo que este fue otro motivo para dar «el salto, porque si no lo intentaba, no iba a saber si funcionaría» , por lo que añade que «si salgo adelante con la situación en la que estamos, no me va parar nadie».

Si hubiese sido un año «normal», reconoce que «me hubiese atrevido antes », pero «tras echar número» no dudó más. El proyecto estaba dentro de sus planes «desde hacía tiempo», y eso pudo más que el miedo al parón del coronavirus. En su clientela ve mucha prudencia «pero a la gente le gusta arreglarse, porque es algo que va con la personalidad y sirve para verse bien», apunta Flórez.

Por este motivo, sí que observa que «querer hacerte algo para ti misma, muchas clientas lo valoran, aunque no puedan salir a la calle», reconoce esta colombiana en su primer negocio.