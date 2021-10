Pau Gasol se retira a los 41 años

El pívot español Pau Gasol ha anunciado este martes su retirada del baloncesto profesional, cerrando una memorable carrera que le ha mantenido más de dos décadas en la élite y le ha llevado a sumar numerosos éxitos con la selección española, el Barcelona y varias franquicias de la NBA como Los Angeles Lakers.

"Hoy estoy aquí para comunicaros lo que habéis podido anticipar, que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil después de tantísimos años, pero meditada", anunció Pau Gasol, durante su comparecencia de este martes en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Pau resumió que su idea era retirarse en las pistas, y lo logró gracias al FC Barcelona, con el que terminó la pasada temporada y ganando la Liga Endesa, y con la selección española, la 'Familia', en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

"Quería acabar jugando y disfrutando, no con una lesión, muletas y operaciones. Muy agradecido a los que habéis contribuido a poder haber ganado una Liga más con el Barça, equipo en el que debuté con 18 años, y luego jugar unos Juegos es algo muy especial. Nunca he intentado mantenerme, sino ser mejor. Sin ponerme límites ni dejar que nadie me los pusiera", se sinceró.

Se va contento con lo conseguido. "Espero que me recuerden como un jugador que ha disfrutado, lo ha dado todo y entregado todo, y al final no está mal jugar hasta los 41 años, con todo lo jugado. Está muy bien, y estoy muy contento y agradecido de haber tenido la carrera que he tenido", manifestó.

"Mi carrera ha sobrepasado todos mis sueños y expectativas. Me he centrado en trabajar, hacerlo lo mejor posible y ver hasta dónde llegaba. Siempre he sido muy exigente conmigo, lo de conformarme no ha ido nunca conmigo. Eso de debutar en la NBA y ya está, como a muchos les gustaría, no", aportó, sincero, en este sentido.

"Cuando lo das todo, no te tiene que quedar ninguna espina clavada. No hay que dar más vueltas a lo que no se ha podido conseguir. No pienso en lo que me ha faltado o no he logrado, no es mi mentalidad", se sinceró.

Tras años dando el máximo, no quería arriesgarse, por el mero hecho de seguir un año más en las pistas, a perder su salud. "Ya tenía esa idea de estar estirando el chicle y con un riesgo grande. Los doctores me decían que quizá podía jugar, pero que si me rompía sólo podría ir en bici o nadar, nada más. Y a mí me gustaría ser activo con mis hijos", señaló.

A partir de ahora, "más allá de títulos y medallas", cree que es importante disfrutar el momento y con la gente que quiere. "Es lo que voy a hacer de ahora en adelante, lo he intentado siempre y seguir en ello. Se cierra la etapa de jugador pero hay cosas que siguen abiertas, las opciones de seguir haciendo cosas importantes son muchas", aportó.

"'El precio de la grandeza es la responsabilidad', me dicen. He intentado ser lo mejor posible. Si asumes ese rol de líder, de grande, tienes que asumir ciertas responsabilidades y eso quiero hacer de ahora en adelante; devolver al deporte y a la sociedad lo que me han dado. Sea como miembro de la Comisión de Atletas del COI, como asesor y embajador del Barça, o miembro del CADE (Consejo Asesor del Deporte Español) o la Academia de baloncesto, donde intento inculcar los valores que yo tuve de niño", apuntó sobre su futuro inmediato.

El pionero que cumplió todos sus sueños

La figura de Pau Gasol ya está inscrita en el muro de los grandes campeones del deporte español junto con su amigo Rafa Nadal, Severiano Ballesteros, Miguel Indurain o Fernando Alonso, después de una excepcional carrera en la que culminó todos los sueños que se propuso y lideró a la mejor generación en la historia del baloncesto patrio.

Fue hace más de 20 años, en la Copa del Rey de Málaga 2001, cuando Gasol explotó en la élite con la camiseta del Barcelona, dominando el torneo con una insultante superioridad pese a su juventud y dejando entrever un enorme talento que posteriormente le llevaría a conquistarlo todo con la selección española y en la NBA.

Poco después de aquella irrupción en el Martín Carpena firmó el doblete nacional con la Liga ACB y, pese a no conquistar la Euroliga, decidió hacer la maletas rumbo a la NBA tras ser elegido por Atlanta Hawks en la tercera posición del 'draft'. Su puesto debería haber sido el primero, como confirmó posteriormente su premio a 'rookie' del año, y fueron los Memphis Grizzlies quien vieron recompensada su apuesta.

Al mismo tiempo que crecía en la liga estadounidense hasta convertirse en una estrella mundial, iba cogiendo galones en la selección española, donde junto a su gran amigo Juan Carlos Navarro lideró un equipo de época, como bien ilustran todos los trofeos que ganaron juntos desde su época como 'juniors de oro'. Tras la reciente retirada de Carlos Cabezas, era el último integrante de aquella camada ganadora que todavía seguía en activo.

Gasol es el sexto jugador que más veces ha vestido la camiseta del equipo nacional (216), el último la eliminación frente a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio, y durante este fantástico periplo se colgó un total de 11 medallas entre las que destacan cuatro de oro -una mundial y tres europeas- y tres olímpicas en Pekín, Londres y Río de Janeiro.

Su carrera en la NBA no le fue a la zaga y, cansado de varios años brillantes en lo individual en los Grizzlies, pero decepcionantes en lo colectivo, en 2008 llegó el traspaso que cambió su carrera al vestirle de púrpura y oro, los colores de una de las grandes franquicias históricas: Los Angeles Lakers.

La gloria en los Lakers, las lesiones y la guinda final en casa

Al lado de Kobe Bryant, en 2009 se convirtió en el primer español en ganar el anillo de la NBA y al año siguiente repitió éxito. Su amistad con la 'Mamba Negra', fallecido el año pasado en un accidente de helicóptero, fue tan grande que recientemente llamó a su hija Elisabet Gianna en recuerdo de la hija de Bryant, quien también perdió la vida aquel día.

En 2015, ya en las filas de Chicago Bulls, protagonizó el recordado salto inicial del 'All Star' con su hermano Marc y ambos ganaron poco después el Premio Príncipe de Asturias por sus trayectorias deportivas pero también humanas, ya que son los impulsores de la Gasol Foundation, cuya misión principal es luchar contra la obesidad infantil.

Tras jugar para San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks, y firmar con Portland Trail Blazers sin llegar a debutar, Gasol se pasó dos años en el dique seco por culpa de una lesión en un pie, aunque antes tuvo tiempo para superar los 20.000 puntos en la NBA y erigirse en el segundo máximo anotador europeo solo por detrás del alemán Dirk Nowitzki.

Cumplidos ya los 40 años, el pívot peleó contra su propio cuerpo para regalarse una guinda final en el Barça, a donde volvió el pasado mes de febrero firmando un contrato por el salario mínimo, muestra del amor por el club de su vida, del que ya era embajador en Estados Unidos.

Redondeó su carrera con un nuevo título de Liga, trofeo que levantó junto al capitán Pierre Oriola, y tan solo el Anadolu Efes turco le privó de ganar la final de la Euroliga, uno de los pocos retos que se le han resistido.

Durante los últimos meses, Gasol ha estado rumiando su futuro siempre en contacto con su amigo Navarro, actual director deportivo del club azulgrana, y en cada comparecencia pública parecía más evidente que la retirada iba ganando espacio en su cabeza.

Ahora, tendrá más tiempo de dedicarse a su familia, su mujer Cat McDonnell y su hija Elisabet Gianna, mientras valora sin urgencias cuál será el próximo rumbo de su vida. De momento, ya trabaja como representante de atletas en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).