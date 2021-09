Renfe admite que Burgos sigue sin el 20% de sus conexiones

La normalidad está casi instalada en la sociedad y la movilidad comienza a parecerse a la de antes de la pandemia. Sin embargo, las conexiones por ferrocarril de Burgos no han recuperado las frecuencias de antes de la pandemia y algunos servicios se han perdido y será difícil que vuelvan a circular. Hasta el Ministerio de Transportes reconoce que el 20% de los trenes que llegaban o partían de la capital antes de la crisis del coronavirus no transitan aún por las vías de esta provincia, si bien fuentes sindicales aseguran que son más. Y es que «la estadística oficial solo cuenta los convoyes que no prestan servicio, no las jornadas que han dejado de hacerlo», indica Javier Domínguez, secretario provincial de CCOO en el sector ferroviario y presidente comité de empresa de ADIF en la provincia.

En una respuesta del Gobierno central a una pregunta de los senadores del PP Cristina Ayala y Javier Lacalle, Transportes advierte de que Burgos cuenta con 219 servicios semanales y tiene restituidos cerca del 80% de los trenes. Y justifica esta merma en que durante el mes de junio de 2021, tras el fin del estado de alarma y las restricciones de movilidad, «la demanda de los viajeros (servicios públicos y comerciales) sigue siendo alrededor de la mitad (un 44,5% menos) respecto al mismo mes del año 2019».

