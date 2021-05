Una atleta en el país de la ilustración

Elegir una obra clásica para realizar un trabajo de ilustración y maquetación de una nueva edición. A este reto se enfrentó la arandina Alba Lázaro sin imaginar que una práctica universitaria iba a obligarla a autoeditar su trabajo ante la avalancha de peticiones. «Teníamos que elegir entre La Metamorfosis de Kafka y Alicia en el país de las maravillas, yo escogí esta última porque me pareció una historia con más fantasía que iba a dar más juego para diseños creativos», reconoce la autora, que creó ocho ilustraciones a página completa, además de la portada y la contraportada. «Me leí el libro, cogí referencias y estuve investigando para hacer unas ilustraciones que recogiesen la mayor información posible», adelanta Lázaro.

Después de estudiar el Bachillerato de Artes en el IES Vela Zanetti de la capital ribereña, Alba Lázaro se decantó por los estudios de Diseño Gráfico. En ese contexto formativo ha sido en el que le ha puesto cara y dotado de una nueva personalidad a este personaje icónico de la Literatura internacional y a sus compañeros de aventuras. «He querido darle la imagen que yo tenía de ella cuando me leía el libro, porque esta obra está muy influenciada por Disney y es muy infantil, pero lees la historia original y no lo es tanto», analiza la ilustradora.

El éxito que ha cosechado este trabajo le ha servido para reafirmarse en su decisión a la hora de elegir estudios superiores, en los que está dando otro giro a su afición por las creaciones artísticas. «Siempre me han gustado las acuarelas, así he creado estos diseños y luego los he terminado con tratamiento digital», especifica sobre este su primer trabajo en el ámbito editorial. «Era un trabajo de clase para una asignatura de ilustración y yo pensé en imprimir algún ejemplar más para familia y amigos, enseñé el libro a mi entorno y mucha gente me dijo que lo quería, así que empecé pensando en sacar diez y llegué a vender 50 libros», recuerda sobre la materialización de estas ilustraciones. Eso sí, aquel que quiera revisar o conocer a la Alicia de Lewis Carroll con el rostro que le ha creado Alba Lázaro puede hacerlo en la biblioteca municipal de Aranda de Duero, donde ha donado un ejemplar.

Esta joven arandina tiene imaginación para crear sus obras, al igual que la protagonista de Carroll, y tiene otra cosa que la relaciona con otro de los personajes que aparecen en lo que surgió como un cuento. Si el conejo blanco iba con prisa a todas partes, «llego tarde, llego tarde» no dejaba de repetir en su primer encuentro con Alicia, Alba le llevaría ventaja porque una de sus pasiones es la práctica del atletismo, disciplina en la que compite desde hace años . «Sigo entrenando aquí, aunque en enero tuve un accidente con unas vallas y me lesioné, llevo bastantes meses recuperándome y lo voy intentando, a ver este año», reconoce esta joven polifacética, que ya está retomando poco a poco la competición. Mientras tanto, seguirá compaginando las creaciones artísticas con el atletismo, quien sabe en cuál de las dos disciplinas tendrá mayores logros, o en las dos.