Regantes contra la tardanza de la CHD con los expedientes

Los regantes de la cuenca del Duero muestran su «hartazgo e impotencia» por el trato que reciben por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que se traduce en «falta de relación, comunicación, colaboración y diálogo». Desde Ferduero, asociación que aglutina a las comunidades de regantes de esta cuenca -que en Burgos son 11 y gestionan 11.766 hectáreas de terreno-, denuncian que la CHD «ni escucha sus quejas, ni visita las comunidades para comprobar in situ sus problemas, ni atiende sus peticiones de reuniones y, además, ralentiza hasta límites insoportables cualquier trámite o expediente que se inicia en dicha entidad», enumeran.

Como ejemplo práctico de esta situación especifican que «los convenios, encomiendas de gestión, modificaciones de características, solicitud de claves de acceso al catastro, problemas administrativos y de funcionamiento de las comunidades, cuestiones relacionadas con la explotación, etc, duermen el sueño de los justos y no se les ve avance alguno», enumeran. «Son muy lentos; para solucionar un problema se pueden tirar más de dos años», ahonda Serafín Calvo, presidente de la Comunidad de Regantes del río Riaza y delegado de Ferduero en la provincia de Burgos, que lamenta que «no es que no solucionen nada, sino que encima no te dicen nada».

Para Ferduero, «la gota que colma el vaso» está en el Plan Hidrológico de la Demarcación, en el que consideran que no se tienen en cuenta sus intereses y «ya no tienen confianza alguna en el organismo de cuenca, dado el incumplimiento en la ejecución del programa de medidas incluido en el plan vigente». Los regantes de esta cuenta consideran que «cabría esperar que la CHD, más cercana al territorio, se preocupara más por dar solución a las necesidades de los usuarios, pero no es así», asimilando su silencio a la postura del Ministerio para la Transición Ecológica.

Desde la agrupación de comunidades de regantes de toda la cuenca piden un cambio de planteamiento frente al Plan Hidrológico, al que se oponen. De no darse, no descartan medidas de presión ante la CHD, «como pueden ser la convocatoria de movilizaciones y negarnos a hacer frente al pago de los cánones y tarifas que se nos liquidan, asumiendo el riesgo de que se nos puedan exigir por vía de apremio, tal y como determina la ley», apuntan. «Yo llevo desde 2004 en esta comunidad de regantes y tengo muchas experiencias, ahora es que no te atiende nadie, no es que no te den la razón, es que ni siquiera te atienden, pero para hacer cumplir las normas a rajatabla sí que están y, si no lo haces, sanción», recalca Calvo.