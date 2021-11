Netflix aterriza en el mágico mundo de la pareja

Tras presentar La isla de las tentaciones, Mónica Naranjo vuelve a ponerse al frente de un programa de telerrealidad de parejas, Amor con fianza, un espacio que se estrenará en Netflix y que no medirá hasta qué punto se puede caer en la tentación, sino la sinceridad, algo que a la conductora le encanta: «El mundo de la pareja me parece fascinante».

«La vida es muy fácil, pero el ser humano la hace muy difícil, y eso es lo que me gusta, por eso me animé a entrar en este programa. Al principio no me contaron lo que era, pero conforme me fueron desvelando cómo era dije, tengo que estar ahí sin lugar a dudas, esto es lo mío», explica la cantante entre risas durante una entrevista.

El programa, que llegará a la plataforma este jueves, es un híbrido entre La isla de las tentaciones, Jugando con fuego y El juego de tu vida. Un formato en el que seis parejas pondrán a prueba su relación con las tentaciones y las cuentas pendientes, y en el que la honestidad juega un papel muy importante, ya que el detector de mentiras EyeDetect analizará las alteraciones involuntarias que se producen en el ojo al mentir.

Para Naranjo, este espacio tiene muchos ingredientes por los que el espectador puede engancharse. El primero es ese software que tiene «una precisión brutal, nadie lo puede engañar, y que les ayudará a conocer verdades que siempre quisieron descubrir y nunca pudieron».

También está el hecho de que las parejas «nunca» han tenido contacto televisivo, por lo que van «dar mucho más juego». Vivirán durante tres semanas en una villa paradisíaca y lucharán para llevarse el premio de 100.000 euros.

Las parejas son Aleix y Mar, ambos de 21 años y originarios de Barcelona; Paula y Daniel, de Granada, que llevan juntos algo más de tres años; Adrián y Laura, que vienen desde Cartagena; Fran y José, de Badajoz, que componen la pareja más adulta del programa; Katherine y Kevin, de Canarias, que llevaban siete meses de relación cuando empezó el programa, y Carles y Cristina, ambos de Barcelona.

Para poder llevarse el premio deberán superar las dificultades que se vayan presentando, entre ellas, el volver a reencontrarse con sus exparejas. «Vivirán por separado, pero no estarán solos, ya que los amores que creían superados y personas que pusieron en peligro sus noviazgos aparecerán. Sus ex, con los que hubo mucho juego y de los que todavía quedan brasas», apunta.

«Si la verdad tuviese un precio, '¿le dirías a tu pareja todo lo que piensas realmente?'», es el lema del programa. Naranjo opina que «la verdad tiene un precio, pero la mentira también» y añade que, según su experiencia, tanto en el amor como en el programa, «las mentiras duelen mucho más».

El reality es «divertido, pícaro, malicioso, pasan cosas muy fuertes», por eso cree que los espectadores se engancharán desde el primer capítulo. «Yo me he enganchado y eso que he estado trabajando con ellos», confiesa entre risas.

Netflix está apostando por introducir en su catálogo programas de telerrealidad. Hace unas semanas, la plataforma estrenó con éxito Insiders, con Najwa Nimri como presentadora, en el que un grupo de personas convive en una casa, al estilo de Gran Hermano.