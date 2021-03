Jesús Gómez, bronce tras la recalificación de Ingebrigtsen

El atleta burgalés Jesús Gómez ha conseguido finalmente la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de pista cubierta. El noruego Jakob Ingebrigtsen, que ganó la final de 1.500, fue inicialmente descalificado por pisar fuera de la calle, pero prosperó su reclamación y se colgó el oro. La plata fue para el polaco Marcin Lewandowski, que no pudo revalidar su título de campeón y acabó segundo por delante de Gómez. En cuarto lugar llegó el también español Ignacio Fontes, que se quedó a un escalón de subir al podio.

Ingebrigtsen, máximo favorito, doblegó con una marca de 3:37.56 al polaco Lewandowski (3:38.06) y a Gómez (3:38.47), que precedió en la meta a Fontes (3:39.66).

"Nos daba igual quién estuviera delante o detrás, pero soñábamos con estar los dos en el podio. Estábamos juntos en la habitación. La verdad es que hemos quedado muy cerca uno del otro. Ignacio es un compañero al que respeto muchísimo, un gran rival", señaló Jesús Gómez. Para el burgalés, "el 1.500 español está en alza, con dos representantes entre los cuatro primeros del continente".

Jesús Gómez, bronce en el 1.500 del Campeonato de Europa - Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Ignacio Fontes, por su parte, piensa que "no se debería descalificar por esas cosas, que le pueden pasar a cualquiera, no es bueno para nuestro deporte" y Jakob Ingebrigtsen "no se ha beneficiado del incidente". "Me quedé sin medalla en el campeonato de España por una caída y si aquí la suerte me ha sonreído, otras veces no está de mi parte", añadió el granadino antes de conocer que prosperaba la reclamación del equipo noruego.

Lewandowski también juzgó la descalificación inicial de Ingebrigtsen: "Esto es deporte y le puede pasar a cualquiera. A mí me ocurrió en los Mundiales y sé lo que se siente. En carrera Jakob fue el mejor. Él sabía que me gusta un ritmo lento y prefirió endurecer la carrera. Traté de alcanzarlo y hubo un momento en que estuve cerca, pero su final fue increíble".