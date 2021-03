El miedo a perder médicos resta vecinos a la Ribera

La pandemia de coronavirus ha provocado un sinfín de cambios entre los que se incluye un éxodo del revés. Es decir, de la ciudad al campo. El miedo al virus, la situación económica y el teletrabajo han impulsado de cierta forma la mudanza hacia las zonas rurales. También en la Ribera del Duero, donde numerosos municipios han ganado población... pero no han engordado su padrón.

Así lo reconocen un sinfín de alcaldes, desde Fuentemolinos hasta Milagros, pasando Caleruega, Terradillos de Esgueva, Moradillo de Roa, Vadocondes,Castrillo de la Vega, Fuentecén o Ciruelos de Cervera. El patrón es, prácticamente, el mismo. Quienes ya están jubilados aterrizaron en sus respectivos pueblos a las puertas del confinamiento o una vez que finalizó el estado de alarma en junio. Si antes pasaban uno o dos meses, ahora han decidido instalarse de manera más o menos estable en el medio rural. «En los pueblos se vive de forma más cómoda y sin tantas restricciones. Encerrarte en un piso es un agobio», reconoce una vecina de Terradillos. Sin embargo, muchos no se empadronan. Tampoco quienes tienen la opción de teletrabajar se inscriben en el Padrón. Eso siempre y cuando gocen de un internet de calidad, algo que todavía no se da en todos los pueblos de la comarca.

Y no lo hacen, según explican los regidores, es por temor a quedarse sin los especialistas médicos que les atienden en sus ciudades, ya sea Burgos, Madrid, Valladolid...

«Tienen miedo. Entonces no se empadrona nadie», admite el alcalde de Fuentemolinos,Sergio Martínez Sualdea, recalcando que, por tanto, el beneficio para los municipios «es nulo».

En esta línea, la alcaldesa de Caleruega, Lidia Arribas, indica que este problema se solucionaría si en Castilla y León se implantara un sistema de doble empadronamiento. «Se trata de reconocer a esa población fluctuante.En nuestro pueblo varía desde los 400 habitantes hasta casi los 2.000 en verano», dice, al tiempo que apunta: «Muchos no se empadronan por la falta de especialistas en las zonas rurales, porque al médico, ya sea para realizar recetas o visitas ordinarias sí que acuden con su tarjeta de desplazamiento». Por eso, subraya, si quienes viven en Caleruega también se empadronasen, «podríamos tener más servicios».

Algo que también sucede en Terradillos de Esgueva. Su alcaldesa, Montse Monje, cuenta que en el municipio, más allá de los habituales, se suman un matrimonio de Madrid y un chico que teletrabaja tras dejar Copenhague. Ninguno se ha empadronado. «Hay que ser honestos y justos. La sanidad en Aranda tampoco está mejor que en los pueblos», reflexiona. No obstante, cabe recordar que muchos consultorios rurales no reciben la visita de los médicos desde hace un año.

«No sé si veo solución al tema de la sanidad. Si tuviéramos una atención mejor, me pondría el médico en el pueblo, pero así no», reconoce una vecina de Terradillos, que cree que las Administraciones están utilizando la pandemia como una excusa para aplicar recortes.

«Iros a Madrid». Quienes han optado por instalarse en el medio rural, pero manteniendo su empadronamiento en otra comunidad autónoma no están exentos de ciertas complicaciones. Una vecina de Ciruelos relata que ha sufrido varios episodios desagradables hasta el punto de «romperme el volante de una radiografía porque no estaba empadronada en Burgos».

Pero no sólo eso. Su médica de cabecera del pueblo llegó a espetarle un«iros a Madrid». De hecho, para las últimas pruebas médicas a las que se ha tenido que someter se ha desplazado hasta la capital. «Fuimos y volvimos en el mismo día, con el correspondiente permiso. Al final, si no nos empadronamos es porque ya tenemos allí nuestro historial y porque, en caso de que aquí nos pasara algo, nos derivarían a Burgos. Allí no tenemos casa, mientras que en Madrid hemos vivido toda la vida y conservamos nuestro piso», indica.

A todo ello se suma otro aspecto más a tener en cuenta: el transporte. Ella no conduce. Y las rutas son muy limitadas: un único autobús al día a Burgos y ninguno a Aranda de Duero. Por tanto, si a su marido, con ciertas patologías, le sucedería cualquier imprevisto, ella no podría desplazarse. La revitalización rural cojea por la sanidad.