La otra historia del 14 de abril

Era 14 de abril y la primavera inundaba con su calidez ese día de 1931. En una Puerta del Sol de Madrid marcada por la aparente normalidad, algo indicaba que no se trataba de una jornada cualquiera: los guardias vigilaban un ambiente calmado, inalterable ante la llegada de los primeros manifestantes. El tumulto cada vez era mayor y había un motivo: celebrar la proclamación de II República. España cambiaba de régimen.

Tras años con la imagen en la retina de ese episodio histórico evocada únicamente a través de fotografías en blanco y negro, a finales del pasado 2020 vieron la luz los fotogramas inéditos que dotaban de movimiento ese emblemático capítulo nacional. Una cinta, elaborada como parte de un noticiero que se proyectó en varios cines del país, para ilustrar a una población que por aquel entonces rondaba el 40 por ciento de anafabetismo.

Ese testimonio audiovisual reposa ahora en la Filmoteca Española y cobra más protagonismo que nunca estos días, a punto de cumplirse 90 años de lo sucedido. Porque no existe una única versión sobre ese episodio histórico, a pesar de las décadas transcurridas, como recuerda Experimenta Madrid. Una empresa madrileña dedicada a los tours temáticos que ofrece al público una visión distinta de la proclamación de la II República y sus curiosidades más desconocidas.

elecciones municipales. Tras la caída de Primo de Rivera y el fracaso de la dictablanda de Berenguer, se nombró a Juan Bautista Aznar como presidente de un gobierno de concentración monárquico. Este convocó unas elecciones municipales para elegir 80.000 concejales de todos los ayuntamientos de España. Las candidaturas republicanas consiguieron la mayoría en 43 capitales de provincia, triplicando sus fuerzas en Madrid y cuadruplicándolas en Barcelona. Los comicios no se habían convocado para medir el apoyo a la Monarquía, pero se comprobó el poco respaldo con el que contaba en los núcleos urbanos y una notable pérdida de apoyo en las zonas rurales.

Vigo y la marsellesa

La noche del 13 al 14 de abril se proclamó la II República en Vigo a la una de la madrugada, con el alzamiento de la bandera tricolor en la Casa Consistorial ante miles de vigueses. Tan solo 45 minutos después, la enseña fue retirada por la Guardia Civil. Durante esta celebración sonó la Marsellesa como símbolo de los valores republicanos. En Barcelona se proclamó a la una y media del mediodía mientras que en Madrid se demoró hasta la tarde, cuando funcionarios socialistas de Correos y Telégrafos colgaron una bandera republicana en la Plaza de Cibeles.

error de colores. La I República mantuvo la bandera bicolor, enseña oficial de España desde la época de Isabel II. Sin embargo, la II República quiso enfatizar el valor de Castilla en la Historia del país, añadiendo una franja morada. En realidad era un error, pues el color de la bandera castellana es rojo carmesí.

Himno

El himno de Riego está considerado el oficial de España durante el período republicano. Sin embargo, el Gobierno del nuevo régimen intentó sustituirlo por otro. El encargo de la letra se le hizo a Manuel Machado, hermano del poeta Antonio Machado, y la música al compositor Óscar Esplá. Bajo el título Canto rural a España, llegó a estrenarse en el Ateneo de Madrid, en presencia de Manuel Azaña, sin cosechar demasiado entusiasmo.

Huida en deportivo

A las 21:00 horas del 14 de abril de 1931, Alfonso XIII salía del Palacio Real por una puerta secreta que daba a los Jardines del Campo del Moro, para subirse a un deportivo de lujo que lo llevó a Cartagena. Allí embarcó en el buque Príncipe Alfonso con destino Marsella. El resto de la familia Real, Victoria Eugenia y sus hijos, se marcharon el día 15 a París.