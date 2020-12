El doble milagro de Valdazo

Ninguno de los 38 habitantes de la pequeña localidad de Valdazo tiene una teoría para explicar el porqué del notable incremento de la población, que en cuestión de una década ha logrado duplicarse a diferencia del resto de pueblos de la comarca burebana, en los que por desgracia el fantasma de la despoblación se ha quedado instalado indefinidamente. Aún así, la llegada al mundo de Alia Aicha hace poco más de un mes es un halo de esperanza ante un drama del que ningún rincón permanece a salvo.

Desde 2010 la entidad menor de Briviesca ha sufrido un importante ‘brote’ de vecinos, anhelado desde hacía décadas por los más mayores que veían como las calles perdían la ‘chispa’ y las puertas y ventanas de las casas permanecían clausuradas a cal y canto. La presencia de familias jóvenes y los retoños que han ido engendrando han devuelto las ganas de regresar al pueblo a otros tantos que olvidaron «lo bien que se vive» rodeados de naturaleza donde la tranquilidad abunda por los cuatro costados.

Puri nació en Valdazo pero la necesidad de sus progenitores en ganarse el jornal en la capital burebana hizo que tanto ella como sus hermanos tuvieran que mudarse. Sin embargo, con el paso del tiempo se construyó una casa en la que pasa largas temporadas recordando emotivas experiencias de su niñez y conviviendo felizmente con el resto de los habitantes. Pese a que por motivos laborales su residencia habitual se ubica en Briviesca, tanto ella como su marido acuden hasta el pueblo a diario a desconectar.

Emilia y Loredana son ya veteranas del mundo rural. Ambas dejaron su Rumania natal hace 18 años por amor y enclavaron su nueva etapa en la localidad. «Lo que uno vive de pequeño en el pueblo no lo olvida nunca», manifiesta Emiliana, que a pesar de acordarse mucho de su familia reconoce que «no cambiaría su vida por nada». Sus dos hijos, de 9 y 15 años, estudian en Briviesca y por el momento, no reclaman el cambio de residencia. «Tenemos la gran suerte de que pasa el transporte escolar y mi hijo no depende de nosotros para acudir al instituto, expone Loredana», algo más recelosa que su prima respecto a los beneficios del pueblo.

Amelia, también rumana pero sin parentesco alguno con sus vecinas, se trasladó junto a su esposo, de nacionalidad marroquí, a Valdazo, encandilados por la paz que se respira en el entorno situado a escasos cinco kilómetros de la ciudad. No obstante, la percepción con dos criaturas cambia y teme que a medio plazo necesite asentarse de nuevo en ella. «Hace siete años que no nacía un niño aquí y los ciudadanos están encantados con la nueva habitante», apunta.

La excepción confirma la regla. Mientras que la gran mayoría de jóvenes de pueblo finalizan sus estudios deseando cambiar de localización Abel decidió afincarse hace ya ocho años en la localidad burebana. Se trata del adulto más joven y ya con 30 tiene muy claro que su futuro lo ve en tierras de Valdazo. Aficionado al monte y al cuidado de los animales considera al pueblo en el que pasaba los fines de semana y las vacaciones durante su infancia el mejor de los lugares para llevar el estilo de vida que desea.

Pese a que se respira un buen ambiente entre los habitantes, estos reclaman una mayor atención por parte de las administraciones públicas y solicitan ayuda para embellecer las calles a base de pavimentaciones, una mejor iluminación y dotar a los más pequeños de un parque infantil de juegos.