Discrepancias a la hora de subir patinetes plegados al bus

Un cambio en la Ordenanza de Movilidad da la opción de subir los vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes eléctricos a los autobuses siempre que estén plegados, al igual que las bicicletas. La modificación se aprobó inicialmente y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en mayo pero sobre ese texto se podían presentar alegaciones, de modo que hasta el Pleno de septiembre no se dio luz verde al texto definitivo del documento y este todavía no ha entrado en vigor al no haberse publicado, lo que está generado un sinfín de discrepancias entre los conductores y los usuarios que utilizan ambos medios de transporte.

Algunos conductores han sido permisivos y dejado subir los patinetes, dado que esta posibilidad será una opción en unas semanas cuando el texto aparezca publicado, pero otros han seguido la norma en vigor que solo permite aquellos que estén impulsados por «el esfuerzo humano» pero no los eléctricos. Sin embargo, desde el comité de empresa de autobuses defienden que no se permita ateniéndose a la ordenanza en vigor.

De la misma opinión es el concejal de Movilidad, Leví Moreno, que pide paciencia y asegura que en próximas semanas se publicará el texto definitivo y los usuarios de los patinetes podrán subir con sus vehículos plegados. «Ayer firmé la orden de envío al BOP, así que será cuestión de días o semanas para que puedan subir los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal», afirmó.

La modificación se introdujo a raíz de una propuesta de Vox, lo que fue celebrado por los usuarios de este tipo de transporte que cada vez son más en la ciudad.

Desde la Asociación Burgalesa de VMP reconocen las dudas que tiene el colectivo ante esta situación y algunos de sus miembros se han dirigido a la Oficina de Movilidad para pedir aclaraciones. También hay usuarios que se han optado por ponerse en contacto con el Servicio de Información Ciudadana 010, aunque desde allí les han recordado que la normativa todavía no está en vigor (...).

(Más información en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles o aquí)