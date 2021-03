Una joya por descubrir de 93 años de antigüedad

No ha cumplido los cien años, pero casi. El edificio de la calle Estación 18 abrió por primera vez su larga puerta de madera en 1928 y en este 2021 volverá a recuperar todo su esplendor. El inmueble puede decirse que ha pasado por el quirófano para rebajar el volumen de su cintura y estirar la piel de su rostro. El arquitecto Julio Santamaría ha posibilitado una rehabilitación emblemática, «y también la única que se ha hecho en Miranda», que acumula más de 21 meses de trabajo, con algún retraso que se traduce en «cinco o seis meses» por la covid o los okupas que se instalaron de vecinos durante un tiempo en Francisco Cantera.

«Pero como me dice el constructor, nadie sabe lo que estamos sufriendo. Y encima va a quedar bien», ironiza Santamaría, que ensalza la dedicación que se ha empleado en este proyecto. Avanza que la semana que viene Miranda descubrirá este edificio, porque van a retirar el andamio para dejar a la vista la fachada, en la que se han colocado los balcones originales y han cuidado cada detalle. Los trabajos en el interior continuarán, y la idea con la que trabajan Santamaría y el equipo que le rodea pasa por concluir la rehabilitación en «la primera mitad de mayo».

Desde el punto de vista técnico, el arquitecto reconoce que la intervención tiene una gran complejidad, «porque restaurar siempre es más complicado y laborioso que partir de cero; una obra nueva es inmensamente más sencilla». Por eso, han tenido que encontrar solución a cada problema que surgía «e incluso hemos tenido que echar mano de técnicas que casi estaban olvidadas», afirma. Entre lo que se ha hecho, «el edificio ha crecido 16 centímetros para poder meter todos los aislamientos dentro», aclara el responsable de la rehabilitación, que lamenta que «ha sido una triste pena», pero algunos elementos originales no han podido recuperarse por su mal estado después de años de abandono.

Para suplir estas pérdidas, se propusieron «no hacer una copia y sí ser respetuosos, es decir, que te dé al ojo cuando lo veas, pero que no pienses que no es de ahí». Su premisa a la hora de abordar el trabajo la resume con una frase: «está bien hecho si no hemos estropeado lo que había antes», sobre todo por la devoción que siente Santamaría por el profesional que levantó el inmueble en 1928 Fermín Álamo, que fue el primer arquitecto municipal de Miranda de Ebro. Además «por este edificio también siento algo especial», admite Santamaría. «La gente dirá qué bonito, aunque siempre ha sido el mismo, pero, simplemente, no se había mantenido», concluye.