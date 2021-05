El PSOE esperará para resolver la oposición de Bomberos

Miranda tiene un problema a la vista en la plantilla delParque de Bomberos después de que un tribunal haya ordenado repetir una prueba médica a tres aspirantes que fueron rechazados en una oposición celebrada hace dos años por no superar la espirometría. La sentencia considera probado que los valores utilizados no fueron los correctos y que por lo tanto la exclusión del proceso no estaba justificada. Si ahora superan dicha prueba, tendrán derecho a las plazas que les correspondían. Ahí radica el problema, ya que las mismas están ocupadas desde entonces por los tres siguientes candidatos de la lista.

El Ayuntamiento aún no ha adoptado una decisión respecto a la sentencia y el alcance de la misma. La alcaldesa ha solicitado un informe a los servicios jurídicos municipales antes de valorar los pasos a seguir, ya que incluso existe posibilidad de recurrir el fallo que obliga a retrotraer la oposición.

Ahora mismo, la plantilla solo tiene una plaza de bombero vacante aunque está pendiente de cubrir cuatro de cabo. Sin embargo, no está claro que cubriendo las últimas mediante promoción interna, se liberen vacantes. Tampoco qué decisión adoptar con los tres funcionarios y tres aspirantes afectados.