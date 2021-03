Cultura prevé 400.000 € para reparar la Casa de la Juventud

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aranda de Duero aún no ha decidido a qué destinará la Casa de la Juventud una vez que se produzca el traslado de su personal al edificio de El Molino. En cualquier caso, lo que su concejal sí tiene claro es que habrá que plantear «el arreglo integral de la parte interior» de esta instalación municipal al encontrarse en «unas condiciones muy deterioradas». Las obras, según calcula Emilio Berzosa, tendrán un coste que oscilará entre 300.000 y 400.000 euros.

«Ahora mismo hay varias tuberías reventadas, suelos picados, capilaridades en las paredes... Necesita una actuación muy importante. Una vez que se vacíe, los arquitectos del Ayuntamiento llevarán a cabo un proyecto de rehabilitación interior y ahí es cuando habrá que hablar de qué es lo que se quiere para este edificio», explica Berzosa, detallando que será en ese momento cuando se determinará si es necesario modificar su distribución o cualquier otro cambio.

Respecto al coste del arreglo, el concejal de Cultura indica que «aunque es dinero, no es tanto como plantearse la adquisición de un bien patrimonial». En este sentido, añade que se trata de una opción de cierta manera asumible «teniendo en cuenta que este año habrá unos remanentes de cerca de siete millones de euros». Pero no sólo eso. Como indica Berzosa, resulta indispensable llevar a cabo el mantenimiento y adecuación de este edificio municipal, sobre todo, «para que no vaya a peor».

Respecto a los posibles usos que podría tener la Casa de la Juventud en el futuro, el concejal asegura una decisión de este calado «habrá que hablarla con todos los grupos políticos y ver todas las opciones posibles». También debatirán la propuesta que realizó en el último Pleno el portavoz socialista, Ildefonso Sanz, de poner en marcha un museo del vino. «Se puede valorar», subraya Berzosa, recordando que enAranda «ya hay un centro de interpretación del vino, el Ciavin».

El equipo de Gobierno también analizará distintas acciones a nivel turístico con la Ruta del Vino o el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Así las cosas, el concejal de Cultura remata:«Estamos abiertos a todo, a escuchar a todos y ver en conjunto lo que podría ser mejor».

A falta de las alarmas. Preguntado por cuándo se hará efectivo el traslado de la Concejalía de Cultura al remozado edificio de El Molino, Berzosa sostiene que se encuentran a la espera de la instalación de las alarmas contra incendios y antirrobo. «Hicieron la revisión hace tres semanas y han detectado que un par de placas electrónicas están rotas. Estamos haciendo una modificación presupuestaria para poderlas cambiar», dice al respecto.

Una vez se pula este aspecto, llegará el momento del traslado. Las cuatro plantas de El Molino darán cabida a todos los servicios que engloba este departamento municipal: servicios de atención a los jóvenes, asesoría a asociaciones y las áreas de informática, lectura y entretenimiento.

Para la apertura del Centro de Arte Joven todavía habrá que esperar. En este caso, se trata de un espacio diáfano de unos 400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y que está concebido como un centro de dinamización para que los adolescentes acudan los fines de semana.

Asimismo, las distintas asociaciones y colectivos juveniles de Aranda de Duero podrán llevar a cabo conciertos, exposiciones y representaciones teatrales, entre otros eventos. «Es un proyecto integral juvenil», subraya Berzosa.

Finalmente, en el parque de La Isla también se contempla la instalación de una pista de parkour, cuya construcción ya adjudicó el Ayuntamiento arandino por 4.200 euros. A ello se sumarán actividades al aire libre con las que dar respuesta a la falta de lugares de ocio para los más jóvenes.